"Dacă vrei să ajungi pe mare, trebuie să înveți!"

Laurențiu Andrei Condurache, student anul IV la Universitatea Maritimă din Constanța și-a efectuat stagiul de cadet la compania Maersk Tankers. „Am fost recrutat în baza unui proces de selecție foarte riguros, de o lună și jumătate, care a cuprins teste, inclusiv de limba engleză și interviuri cu caracter tehnic, pe teme de specialitate. Au fost selectați în jur de 30 de cadeți, pentru punte și mașină - povestește tânărul.Am constatat că, dacă vrei neapărat să ajungi pe mare, trebuie să înveți, să obții calificative înalte. Asta urmăresc cei de la Maersk Tankers. Nu intră oricine în această companie, doar cei ce au promovat toate examenele și au anumite note.Am efectuat două voiaje, de șase luni. Mai întâi am navigat pe un tanc de produse petroliere. Eram singurul român de la bord, dar m-am integrat repede. Cunoștințele dobândite în facultate m-au ajutat foarte mult în activitate. Am făcut și cart, și muncă pe covertă. Comandantul navei mă supraveghea cu mare atenție, voia să vadă dacă manifest interes pentru marinărie, dacă vreau să muncesc. Eram permanent testat. Spre sfârșitul contractului nu am mai făcut muncă pe covertă, ci doar activitate de ofițer. Am învățat tot ce era legat de navigație. În porturi, participam la supravegherea operațiunilor de încărcare - descărcare a mărfurilor.În cel de-al doilea voiaj, întregul echipaj de la punte era format din români. Mă simțeam ca acasă, iar timpul a trecut parcă mai repede vorbind numai românește. Practica a decurs la fel ca și pe prima navă. La final am primit calificative bune și mi s-a spus că următorul voiaj îl voi face pe funcția de ofițer. Pe perioada stagiului am fost plătit și am avut asigurare de viață, asigurare medicală.”