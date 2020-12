Daca ți-e dor de cinema...

Anul acesta va intra în istoriile personale, dar și în istoria omenirii. Facem cu toți eforturi ca să fie cât mai reduse efectele pandemiei, dar realizăm în acealași timp căt de mult ne lipsesc lucruri pe care le luam înainte “de-a gata” și cât de mult înseamnau ele - de fapt - pentru dispoziția noastră, pentru mentalul nostru.Pentru mulți dintre noi a fost anul în care am conștientizat mai mult ca niciodată cât de important este să “avem mințile acasă”, să stăm bine în mintea noastră, fară panică și cu căt mai puțin stres. A fost anul în care am înteles cât de mult înseamă prietenii, cât de mult înseamnă să faci o bucurie cuiva ca să te bucuri de momentul lui/ei de bine.A fost anul în care am înteles cât de mult ne completau personalitatea diverse activitați urbane, în educație, în viețile noastre, activități pe care altă dată le consideram ceva ce ni se cuvine ca o răsplată după ore grele de muncă: mersul la film, la teatru sau la un concert. Sau intr-un restaurant în care să stăm cu prietenii de vorbă.Nimic extravagant, nimic exceptional, doar un schimb foarte frumos de opinii și de energie care vine din bucuria și caldura unei întâlniri cu un prieten.E emoționat pentru orice cinefil adevărat, orice persoană pentru care filmul pe ecran mare înseamnă transpunerea totală în munca excepțională a unor oameni care știu să spună povești ca nimeni alții, e emoționat gândul acestei privări a unei bucurii care era a noastră. Cu care eram obisnuiți în fiecare weekend.E emoționant dorul de a fi înapoi în sală, de a te bucura de condiții excepționale de imagine și sunet, de amabilitatea unei gazde care știe să creeze confort pentru mii de oameni în fiecare zi: cel mai bun popcorn, știm noi cinefilii, la Cinema City sunt, tot așa cum cele mai simpatice cine cu prietenii sunt la Cinema VIP Lounge, unde e cozy, rafinat și elegant.Nu putem da vina pe nimeni pentru situația actuală, dar e o formă de cenzură frustrantă pentru oricine s-a bucurat de un film văzut într-o sală mare în care energia reacțiilor din jur iți dă o bucurie în plus. Și în vremurile acestea, ceea ce ne poate aduce la linia de plutire emoțională e tocmai sprijinul în lucrurile care ne aduceau bucurie.Sigur că sunt probleme mai importante în țară, chiar fiecare dintre noi avem probleme mai mari decât ne-mersul la cinematograf, dar când ne e greu ne agățăm de întâmplări care ne fac bine ca să ne motivăm să mergem mai departe.Perioada aceasta ne-a învățat mai mult ca niciodată despre motivarea din lucruri mici și simple. Poate că nu ne-am văzut cu prietenii, dar am avut grijă să vorbim des la telefon cu ei, să le spunem o vorbă bună, să ne facem mici bucurii unii altora.Și am descoperit bucuria de a face mici daruri cu semnificații mari pentru amintirile noastre. Din această categorie sunt și voucherele la Cinema City ca o promisiune ca atunci când viața noastră va reveni la normal vom merge înapoi la film, ne vom scufunda nu doar în fotoliile cele mari, ci și în povești. Și vom fi împreună, vom comenta câte o secvență, ne vom bucura sau speria la altele, dar vom trai împreună o emoție și o energie pe care doar cinematograful o poate intermedia.Suntem mulți cei cărora le e foarte foarte dor să meargă la film la cinema, atât de dor că ne încarcăm și ne bucurăm puțin fie și doar cu anticiparea gândului că vom merge împreună din nou cu prietenii, că ne facem o promisiune prin voucherele pe care le trimitem.Dacă vreți și voi să vă faceți promisiuni cu prietenii că o sa mergeți la anul la film împreună, puteți să vă luați vouchere de aici. ( https://www.cinemacity.ro/static/ro/ro/gift-vouchers