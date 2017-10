„Dacă nu facem nimic, o să ne vedem Cazinoul căzut în mare!”

Nimeni nu-l poate acuza pe primarul Radu Mazăre că nu știe în ce hal de ruină a ajuns zona peninsulară a Constanței. O dovedește însuși edilul șef, cu documente în care vorbește de „marea suferință” a acesteia. Vorbe de clacă În urmă cu șase ani, problema refacerii „orașului vechi” era unul dintre punctele de bază ale „Platformei program a candidatului Radu Ștefan Mazăre pentru mandatul 2004 - 2008, în vederea alegerilor din 6 iunie 2004". Iată ce le promitea el constănțenilor! „Reabilitarea Peninsulei: Scopul: Refacerea orașului vechi, astfel încât acesta să-și recapete vechile sale funcții, azi pierdute sau în mare suferință: - funcția turistică și de promenadă; - funcția comercială și financiar - bancară; - funcția culturală; - funcția rezidențială. Mijloace: - clarificarea regimului de proprietate a terenurilor și clădirilor; - stimularea pieței imobiliare în zonă; - refacerea infrastructurii și reabilitarea spațiului public al zonei pentru recredibilizarea (sic!) orașului vechi în ochii investitorilor. Concret: - clădirea Cazinoului va fi restaurată și reintrodusă funcțional în rețeaua internațională de cazinouri printr-un contract cu o firmă specializată; - se va reface promenada pietonală a Cazinoului; - se va reamplasa statuia Reginei Elisabeta în parcul Cazinoului (unde acest monument, operă a sculptorului Ion Jalea, s-a aflat între 1937 – 1948); - se va reamenaja platforma Pieței Ovidiu fără a se deranja actualul amplasament al statuii; - se va curăța orașul vechi de ruinele unor clădiri nerecuperabile și lipsite de valoare; - terenurile virane din orașul vechi vor fi curățate și împrejmuite provizoriu; - se va amenaja ca traseu pietonal strada Tomis între Poșta veche și Piața Ovidiu; - pe acest traseu și pe alte străduțe ale zonei se va stimula apariția de magazine și localuri cu specific levantin și aliură (sic!) ambientală arhitecturală de sfârșit de secol XIX și început de secol XX; - repararea și refațadizarea (sic!) clădirilor din zonă; - se va începe restaurarea anumitor clădiri cu valoare de patrimoniu, încercându-se a se profita și de programul național „O Românie frumoasă”; - va fi refăcută rețeaua de apă și canal a zonei; - se va asfalta (sic!) integral carosabilul și trotuarele zonei; - în unele locuri vor fi folosite dale sau pavele; - se vor construi în anumite piețe, piațete, scuaruri (sic!) sau parcuri, câteva fântâni arteziene sau monumente. Vor fi consultați specialiști pentru oportunitate și amplasamente.” (barbarismele și greșelile gramaticale nu aparțin redacției) În „Platforma program a primarului municipiului Constanța, Radu Ștefan Mazăre, mandatul 2008 -2012), sunt reluate promisiunile, dar într-o formă prescurtată. „8.2. Zona peninsulară 8.2.1. Piața Ovidiu - reabilitarea cu finanțare europeană a pieței; - reabilitarea drumurilor, intersecțiilor și trotuarelor (asfaltare, marcaje rutiere și indicatoare): - realizarea cu finanțare europeană a unei parcări multietajate, cu 6 nivele - 350 locuri. 8.2.3. Bazar oriental și parcare poarta I (a portului Constanța - n.r.) - Construirea unui bazar oriental în formă de cetate cu funcții comerciale, terase, restaurante, spații de recreere - suprafața 10.000 mp; - construirea unei parcări în zona poarta 1 (Vraja Mării) - suprafață 6.000 mp).” Cum și-a respectat edilul șef promisiunile? La această întrebare au dat răspunsul chiar cititorii ziarului nostru și semnatarii petiției „Luați-i peninsula lui Mazăre!”, inițiată de „Cuget Liber”. În continuare consemnăm opiniile lor. „De acord, dacă nu facem nimic, o să ne pomenim cu Cazinoul căzut în apă. Voi v-ați uitat pe pozele vechi din Constanța, să vedeți ce comori sunt acolo? Acum când vin turiștii se uită triști peste tot și zic că totul e cam monoton și pustiu. Nici ei, nici alții nu au acces la adevărata istorie, atât cea a Constanței, cât și cea a României. Multe lucruri din patrimoniul național sunt ascunse, din cauza incompetenței autorităților de a le pune în circuitul turistic.” De la Joe (07-07-2010 09:30:14) „Salvați Peninsula! Este evident că Peninsula trebuie salvată! În prezent, pe lângă mirosul de urină, pe lângă oamenii străzii care mișună pe acolo, pe lângă peisajul dezolant, ca după bombardament, toți cei care trec pe acolo sunt în pericol să le cadă și o grindă în cap. Este evident că, fie din interes, fie că e incompetent, fie că nu are cultura urbanistică necesară, domn Mazăre și administrația sa nu fac nimic în această problemă și atunci poate că soluția propusă în articol e una demnă de luat în seamă. (este vorba de înființarea Rezervației Arheologice și Turistice Peninsula Constanței - n.r.) Personalitatea oricărui oraș este dată în primul rând de trecutul său, iar trecutul Constanței se regăsește prin excelență în Peninsulă. Din păcate, de atâția ani acest lucru nu se înțelege!” De la Odin (07-07-2010 13:19:20) „Se surpă Constanța… Sunt brașovean, dar din totdeauna am iubit Constanța. Sunt încântat că acest articol scris de dna. Adina Bocai este pe aceeași lungime de undă cu opinia mea referitoare la cum arată Constanța după 10 ani de primariat al lui “mazăre SAMBA”. Orașul vechi era mândria Constanței, a României și a lui OVIDIU. Dar se vede treaba că pe unde trec oamenii PSD rămâne pârjol, nu că ceilalți sunt mai breji. Rușine dle. primar mazăre (nu meriți majuscule).” De la P. Solomon (07-07-2010 16:34:19) „Mă bucur că cineva a avut ideea să se ocupe, în sfârșit, de această problemă. În anul 2008 - 2009, am fost profesor Fulbright la Universitatea Ovidius. Am rămas îngrozită de starea deplorabilă în care se află această zonă care are o valoare istorică, arheologică și turistică importantă. În alte orașe europene, aceste zone vechi devin cele mai importante puncte care atrag în mod deosebit pe turiști. Aceștia nu doresc să vadă blocuri noi, ci se îndreaptă spre zonele istorice ale orașelor. Așa sunt, de exemplu, orașele din Spania: Toledo, Santiago, Burgos etc., unde centrul vechi a devenit locul spre care se îndreaptă turiștii din toată lumea. Colegii mei din SUA care au vizitat zona au rămas și ei surprinși de starea jalnică a clădirilor. Într-adevăr, cineva vrea ca ele să se dărâme, pentru a putea să devină o sursă de profit. Am văzut același lucru în Ploiești, Buzău, București. Sper ca cineva să intervină imediat pentru restaurarea acestor zone la starea lor din anii ’70.” Cristina Mitrovici, SUA „Este o rușine ce se întâmplă cu peninsula. Este cea mai frumoasă zonă din toată Constanța și nu este apreciată ca atare” Grigore Liviu, 54 ani „Locuiesc în peninsulă și am văzut cum se deteriorează pe zi ce trece.” Clara Ghiuvelichian, 37 ani „Felicitări! Peninsula merită această „Metamorfoză” măcar pentru Ovidius, despre care Eusebiu Camilar, în 1957, spunea: „Ovidius Naso, pentru tine se face ziuă în orice generație, căci prea ți-i copleșitoare lumina...” Grosu Magdalena-Maria, 44 ani, Constanța „Este o ruină. Este inadmisibil ce se întâmplă acolo. Oare există interese ascunse de a ruina zona și apoi a se cumpăra totul pe nimic, printr-un mecanism binecunoscut nouă românilor?” Oancea Bogdan, 40 ani, Constanța „Cred că este o acțiune inteligentă, deoarece zona peninsulară din Constanța este total abandonată și deloc administrată. E multă mizerie, case într-o stare de degradare maximă, iar această zonă este de importanță majoră pentru oraș, fiind plină de istorie și artă.” Georgiana Mihaela Hașegan, 49 ani, Constanța „Am crescut în Constanța, în Peninsulă, pe str. Cristea Georgescu 9; am început școala la Casa d’Italia, apoi la LMB. E oribil cum arată zona!” Mihai Marta, 67 ani, București „Comportamentul lui Mazăre cu zona peninsulară a fost și este criminal!” Vartan Arachelian, 74 ani, București Redacția „Cuget Liber” vă invită să susțineți campania „Luați-i peninsula lui Mazăre!”, la adresa: http://www.petitieonline.ro/petitie/luati_i_peninsula_lui_mazare_-p49166053.html. (Adresa poate fi accesată cu ușurință de pe site-ul ziarului „Cuget Liber“, www.cugetliber. ro.