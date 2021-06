Dacă aveţi istoric de „rău platnic” puteţi scăpa de acesta. Cum şi cui trebuie să vă adresaţi

Cine a intrat pe lista rău platnicilor poate cere ştergerea istoricului înregistrat la Biroul de Credit, direct băncilor sau se pot adresa Centrului de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB). Cei care apăreau pe lista „neagră” nu mai aveau voie să facă un alt împrumut pe o perioadă de patru sau cinci ani. Specialiştii spun că facilitarea radierii din Biroul de Credit va face ca băncile să fie mai exigente în acordarea creditelor. Marinela Tudor a luat un împrumut de nevoi personale în urmă cu 12 ani. Perioada de rambursare a fost de 10 ani. În tot acest timp, din cauza unor probleme personale a înregistrat întârzieri la achitarea ratelor, pentru care banca a raportat-o la Biroul de Credit. „Am achitat cu chiu, cu vai împrumutul şi am avut nevoie iar de altul. M-am dus la altă bancă să mă împrumut. Şi aici surpriză! Mi s-a spus că nu mă pot ajuta pentru că figurez la Biroul de Credit. Am întrebat pentru câţi ani, şi mi-au spus că mai am de aşteptat trei ani până la un nou împrumut. Nu sunt de acord, pentru că mi-am achitat tot creditul până la urmă”, ne-a povestit mâhnită Marinela Tudor. Acum istoricul de rău platnic poate fi curăţat, dar reprezentanţii CSALB atrag atenţia clienţilor să fie atenţi cui se adresează în acest sens.Reprezentanţii CSALB se confruntă cu un număr mare de cereri primite din partea consumatorilor care le solicită să intervină pe lângă bănci pentru ştergerea înregistrărilor din Biroul de Credite. Acest lucru nu este posibil şi le recomandă să se adreseze direct băncilor creditoare. Ei atrag atenţia asupra faptului să nu se lase influenţaţi de intermediari care promit contra cost că îi ajută să le soluţioneze cererile de radiere. „Asistăm la un fenomen care este deja foarte păgubos pentru mulți consumatori. Sunt pe piață câteva firme care promit radierea înregistrării în Biroul de Credit, iar apoi se îndreaptă în instanță împotriva consumatorilor pentru recuperarea unor sume care, cel mai probabil, sunt acceptate de aceștia prin contracte care prevăd onorariile acestor intermediari. Pe portalul instanțelor se poate vedea faptul că majoritatea solicitărilor sunt pentru suma de 1.500 de lei, iar în unele cazuri se ajunge și la executarea silită a consumatorilor care au avut încredere în promisiunea acestor firme”, a declarat Alexandru Păunescu, preşedintele Colegiului de Coordonare al CSALB. Anul trecut, din cauza crizei sanitare numărul celor înscrişi în Biroul de Credit s-a mărit cu românii care au apelat la facilitatea guvernului de a amâna până la 15 iunie 2021 datoriile către bănci. Potrivit datelor CSALB, anul acesta 473 de români au solicitat radierea înregistrărilor din Biroul de Credit direct băncilor.