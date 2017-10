Cutia Pandorei s-a transformat în card de credit

Ştire online publicată Miercuri, 15 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Este clar, vrem bani. Mai ales acum. Nu este un secret pentru nimeni că activitatea de creditare este în impas, și totuși ciulim urechile la orice zvon de genul „credite ieftine la banca X”. Suntem vulnerabili în fața ofertelor tentante, deși eul rațional din creierul concentrat pe venituri al fiecăruia dă cu pumnii în cutia craniană și urlă „E țeapă!”. Îl ignorăm și ne îndatorăm, chiar dacă avem impresia că am făcut o afacere bună. Cel mai simplu mod de a deveni „contribuabil” la o bancă este cardul de credit. Ofertele s-au înmulțit considerabil în ultima perioadă, din simplul motiv că oamenii vor să scape de comisioane la tranzacții și, în acest fel, să aibă senzația că economisesc banii. Realitatea este diferită. Portalul financiar www.solvabil.ro a realizat o scurtă listă cu regulile pe care terbuie să le urmezi, dacă decizi că vrei un card. În primul rând, nu trebuie să alegi cardul după design, după discounturile la comercianți și după cadourile promise. Premiile, excursiile în străinătate și mașinile „dăruite” sunt plătite de posesorii de card, prin foarte multe comisioane și taxe bancare invizibile. Așadar, este vital să știi cum te va taxa banca pentru luxul de a avea un card. Întreabă consilierul dacă există taxă de emitere, de administrare, de blocare, de înlocuire, de depășire a limitei de credit, de refuz de plată, de tranzacții în străinătate, de retragere de la ATM, de interogare sold. Vezi ce perioadă de grație ți se oferă și citește contractul pentru a descoperi alte posibile comisioane ascunse. Imaginația bancherilor nu are limite, existând șanse să trebuiască să achitați și comision pentru culoarea deosebită a cardului. Nu vă lăsați păcăliți de clasicul enunț „comision zero la plata la comercianți”. Este zero oricum. Altfel ar fi ilegal. Apoi, cereți calcularea DAE, care variază în funcție de valoarea și perioada împrumutului. Dobânda se plătește pentru sumele utilizate, nu pe întreg soldul disponibil. Verificați ce perioadă de grație vi se oferă. În acest interval nu plătiți dobânda, singura condiție fiind să rambursați sumele retrase până la expirarea perioadei. Țineți cont de faptul că va trebui să plătiți (probabil) comision de retragere și de depunere, chiar dacă sunteți în perioadă de grație. O taxă de 1% nu pare mare, dar sumele mici se adună. De asemenea, este recomandat să faceți cardul în moneda în care primiți salariul, pentru a evita riscurile cursului valutar volatil. La rambursare, plătiți întotdeauna mai mult decât suma minimă care vi se cere, evitând astfel orice neînțelegere minoră. Este penibil să fii cu 10 bani în minus și să fii penalizat pentru neplata la timp. Apoi, nu faceți cumpărături zilnice cu cardul de credit. Pentru fiecare leu folosit veți plăti dobândă. Încercați să păstrați cardul doar pentru cheltuieli urgente, pe care nu le puteți acoperi pe loc. În plus, cardul are talentul de a te face să cheltuiești și mai mult, în mare parte pentru că nu vezi banii cum se duc din mână. See no evil! Fiți atenți și la bonusuri. Nu cheltuiți 300 lei, doar pentru că vi se oferă un discount de 5%. Dacă la finele lunii nu aveți bani să plătiți dobânda pentru cei 300 lei, penalizările vor fi de zece ori mai mari decât bonusul aruncat drept momeală. În ultimul rând, rezistați tentației de a vă face mai multe carduri de credit. Într-adevăr, sună bine: plătești acum cu banii băncii, nu trebuie să îi rambursezi imediat, plătești doar o dobândă infimă... ultimul lucru de care ai nevoie, atunci când nu ai venituri stabile și/sau ești o fire cheltuitoare, este încă un card de credit. Într-adevăr, poate fi util, însă, dacă ești atent cu banii, te poți descurca la fel de bine și cu un banal card de debit.