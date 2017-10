Premieră

Cursuri pentru navigatori pe nava „Mare Nigrum”

Colegiul Nautic Român organizează, în premieră, cursurile de pregătire pentru navigatori la bordul unei nave maritime funcționale. Este vorba de „Mare Nigrum”, o navă oceanografică pentru cercetări științifice multidisciplinare, care aparține Institutului Național de Cercetare -Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină- GeoEcoMar.„ Am semnat un parteneriat cu institutul GeoEcoMar, una dintre cele mai reprezentative instituții de cercetare la nivel european. Astfel, cadeții Colegiului își pot testa practic cunoștințele dobândite în cadrul cursurilor teoretice. În fiecare săptămână, atunci când nava nu se află în misiune pe mare, grupa de cadeți din Constanța își va desfășura orele de pregătire la bordul navei. Am încheiat acest parteneriat deoarece consider că cea mai mare problemă cu care se confruntă personalul navigant aflat în formare este aceea că au acces pe nave abia atunci când finalizează cursurile și sunt obligați să facă voiajele de practică. Pentru foarte mulți cadeți acela este și primul contact cu o navă. Noi am vrut să venim în întâmpinarea tinerilor și să le oferim ocazia să se familiarizeze cu mediul specific de la bordul navelor maritime, cu sala mașinilor, comenzile echipajului, aparatura de navigație, instalațiile de punte, mijloacele de salvare, prevenire si stingere a incendiilor, etc.”, a declarat Stelian Cojocaru, președintele Colegiului Nautic Român.Nava „Mare Nigrum” are o lungime de 82 de metri, un pescaj de 5 metri. Are nouă laboratoare la bord, printre care unul de hidrologie, măsurători de gaze, biologie, geofizică și chiar si unul de seismoacustică.Echipajul navei este format din 25 de persoane, iar alte 25 de persoane fac parte din personalul științific al Institutului GeoEcoMar.Prima sesiune de cursuri la bordul navei „Mare Nigrum” va avea loc vineri, 20 februarie 2015, de la ora 10.