Cursuri noi pentru navigatorii români şi străini

Cursuri noi pentru navigatorii români și străini

Pornind de la cerințele pieței shipping-ului internațional, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV a introdus următoarele programe noi: - cursul general de familiarizare cu nava și de ofițer de securitate la navă. Programul a fost solicitat de Hasta Security pentru un număr de aproximativ 100 de cursanți din Nigeria;- cursul ECDIS Type Specific (Electronic Chart Display Information System) pentru următoarele tipuri de echipamente: Northrop Grumman Sperry Marine, Raytheon Anschütz, ChartWorld Ltd., Imtech Marine Germany, Danelec Marine. CERONAV a încheiat un contract de colaborare cu MSG MarineServe din Germania prin care a aderat de ECDIS Training Consortium (ETC) alături de alte centre de prestigiu din lume. ETC are contracte cu cei cinci producători de echipamente, pregătirea urmând să se facă în cadrul centrelor membre ETC din Germania, Italia, Grecia, Letonia, Lituania, Ucraina, India, Indonezia, Singapore, Filipine. CERONAV are exclusivitate pentru România;- cursuri pentru personalul offshore. Auditul OPITO (Offshore Petroleum Industry Training Organization) pentru acreditarea CERONAV ca furnizor de cursuri sub egida OPITO a avut loc la începutul lunii august. CERONAV a primit aviz favorabil cu condiția îndeplinirii câtorva recomandări până la sfârșitul lunii septembrie. Începând cu luna octombrie CERONAV va furniza trei cursuri acreditate de OPITO: BOSIET (Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training), FOET (Further Offshore Emergency Training) și HUET (Helicopter Underwater Escape Training).