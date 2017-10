Cursul leu - euro stă bine pe interbancar

Cursul de schimb a scăzut sub 4,51 lei/euro în prima oră a ședinței interbancare de astăzi, într-o piață liniștită, cu volume reduse de tranzacționare și în care, potrivit dealerilor, BNR continuă să intervină indirect prin vânzări de euro, scrie Mediafax.La deschidere euro a fost cotat la 4,5110 - 4,5140 lei, foarte ușor sub nivelurile de marți din jurul orei 16.30, de 4,5130 - 4,5150 lei/euro.Potrivit Mediafax, ulterior cotațiile au coborât sub nivelul de 4,51 lei/euro, iar în prima oră cel mai redus nivel tranzacționat a fost de 4,5060 lei/euro, în timp ce maximul a fost de 4,5111 lei/euro. La scurt timp după ora 10.00, băncile cotau euro la 4,5085 - 4,5105 lei.