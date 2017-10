Cursul leu/euro dă de pământ cu „ieftinirea“ apartamentelor din Constanţa

1

piata asta este artificiala

In primul rand, cei care cumpara sunt speculanti care incearca sa profite de pe urma caderii preturilor la apartamente. Isi investesc surplusul de bani lichizi in apartamente ieftine, asteptind sa revina pretul la 2000E/mp. Foarte putini cumparatori adevarati, cu credite de la "prima casa" ca altfel... In aceste conditii, este firesc ca proprietarii sa tina la pret. Desi nu pot sa-si vinda apartamentele, nu pot sa renunte la valoarea lor reala, in favoarea speculantilor. Este o lupta interesanta. Dar care nu priveste masa de cetateni. Cei care nu au problema locuintei rezolvata (tinerii) pot sa ia un credit prin "Prima casa". In acest context trebuie plasat si locuintele "ieftine" ale primariei. Care sunt mai ieftine decit ceea ce ofera proprietarii pe piata, dar nu cu mult. Si sunt proiectate groaznic! Problema adevarata este ca terenurile pentru locuinte sunt la fel de scumpe ca si pina acum. Eventual, virfurile s-au mai tocit putin. Dar mijlocul si preturile cele mai mici au rams batute in cuie. Asta ne face sa credem ca atentia speculantilor s-a focalizat doar pe apartamente. Ca si a presei, de altfel...