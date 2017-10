„Cursul este stabil, nu artificial“

Ştire online publicată Marţi, 08 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Banca Națională a României nu a intervenit pe piața valutară în luna ianuarie, iar cursul de schimb este stabil, nu artificial, a declarat, ieri, guvernatorul Mugur Isărescu. „Un an și ceva societatea românească a fost bântuită de o dezbatere despre care eu am spus de la început că este sterilă, că acest curs ar fi artificial și așa mai departe. Nu este. Este un curs stabil. În ianuarie chiar că nu am intervenit deloc pe piața valutară, asta pot să vă spun cu mâna pe inimă”, a declarat Isărescu. Ieri, BNR a anunțat un curs de referință cu 1,47 bani mai redus decât vineri, 4 februarie, adică 4,2485 lei/euro. (A.C.)