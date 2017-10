Cursanţii şcolilor de şoferi sunt obligaţi să meargă cu viteze de 1 până la 10 km pe oră

1

proiect Mt

Se pare ca autorul acestui articol nu a citi cu atentie proiectul sau nu intelege notiunea de "programa minima".Pt.cat.B numarul minim de km este de 300,repet MINIM,maximul nu este limitat, acesta poate fi si de 1000 km.Simpla impartire a numarului MINIM de km la numarul MINIM de ore de conducere(30 pt.cat.B) da o viteza medie de deplasare.Darrrr...noi stim ca nu ne putem deplasa cu viteza constanta in mediu urban oricat de mult ne-am dori;nici macar cu viteza de 10 km/h.Este imposibil sa nu prinzi vreun semafor pe rosu sau vreun cedeaza trecerea care sa te oblige sa opresti si care sa te intrereupa din viteza constanta dedusa de autor.Chiar si asa daca ar fi nu ne-am departa prea mult de viteza media de deplasare in Bucuresti pt.anul 2012,care este de (hohote mari de ras) 14 km/h...Trist dar adevarat...Cat despre transformarile autoruli din km/h in cm/s nu am a comenta ceva,totusi spre stiinta dansului treuie sa precizez ca unitate de masura a vitezei in SI este metrul pe secunda(m/s) nu centimetru pe secunda.10 km/h=2.7 m/s Cat despre sistmul monitorizare audio-video-gps trebuie sa spun ca intr-un anume sens este bine venit.De ce? Pt.ca va reduce mult frauda pe care o practica unele scoli de soferi si unii dintre instructorii auto autorizati;ma refer certificate de absolvire acordate unor cursanti ce nu au efectuat orele de conducere.Aceasta este o practica complet anticoncurentiala si reprezinta in cele mai multe cazuri si o rauda fiscala,nemaivorbind de pregatirea cursantului pt examenul auto.Deasemenea sper ca se va stopa intr-un fel frenezia reducerilor practicate de diferite site-uri cu promotii.Aceste promoveaza oferte pt.Cat B la fantezistul pret de 300 lei;acest lucru este imposibil in spatele lui acunzandu-se mari inselatorii al scolilior de soferi. Sistemul in sine cred ca va aduce beneficii atat pt.scoli cat si pentru cursanti.Imi place sa cred ca MT. prin ARR nu va impune un anume producator de echipament sau de soft;sper doar sa impuna format comun pt datele ce trebuiesc stocate timp de un an.In caz contrar putem banui existenta unor interese si a unor spagi ce urmeaza a fi tranzactionate. Foarte interesanta ar fi parerea autorului in ceea priveste procentul minim(70%)de promovabilitate la primul examen.Cred ca aici se ascunde marea capcana...Voi reveni daca va fi cazul...