Curs de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice

Curs de pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, prin Centrul Enterprise Europe Network, și Asociația Română a Electricienilor organizează, în perioada 8 - 10 mai, un curs de pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice, în vederea autorizării / reautorizării electri-cienilor ANRE. Programa de pregătire are drept scop perfecționarea profesională a electricienilor din domeniu, prin dezvoltarea de noi competențe pe baza celor dobândite anterior, însușirea unor cunoștințe avansate, completarea și actualizarea cunoș-tințelor de legislație, a regula-mentelor și normativelor specifice domeniului de activitate, au explicat organizatorii.Cursul are un caracter practic - aplicativ, cu exemple, studii de caz, combinând prezentări ale legislației și a normativelor tehnice, seminarii pe baza normativelor, rezolvarea de probleme și chestionare urmărind tematica de concurs. Astfel, absol-venții își vor completa și actua- liza cunoștințele de specialitate, legislație, dar și regulamentele și normativele specifice domeniu- lui electric.Cursul este structurat în patru module, astfel: modulul 1 - electro-tehnica aplicată (pune accent pe înțelegerea fenomenelor fizice, în scopul de a-l ajuta pe cursant să trateze problematica specifică instalațiilor electrice), modulul 2 - legislație (urmărește însușirea legislației în domeniu), modulul 3 - normative tehnice (are la bază cunoașterea normativelor ce re-glementează domeniul electric, dezvoltând competențele lucrului în instalațiile electrice), modulul 4 - aplicații. La final cursanții vor primi certificatul de absolvire necesar pentru înscrierea la examenul de autorizare ANRE, respectiv pentru reautorizarea electricienilor.