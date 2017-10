Curierii firmei Total Post îşi bat joc de locatarii unui bloc din Constanţa

5

Plicuri

Am primit azi 07.05 prin Total Post facturi de la Raja si Engie cu data postei Total din 19.04, 26.04, 28.04, 29.04. Da si un plic din 05.05. In total 9 plicuri. Sunt complet nemultumita de asa zisele servicii Total Post. Total bataie de joc! Am sa fac cerere sa primesc facturile pe mail. Asa am sa le primesc in timp util! A bon entendeur salut!