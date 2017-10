Curier fiscal

Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța a anunțat că, până în data de 25 iulie, agenții economici constănțeni au obligația depunerii declarațiilor privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat și a decontului de taxă pe valoare adăugată. De asemenea, tot până la data de 25 iulie, constănțenii de care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și ale posturilor consulare acreditate în România trebuie să depună la sediul administrațiilor financiare declarațiile speciale în acest sens. În plus, agenții economici organizatori de jocuri de noroc de orice fel au obligația depunerii „Situației privind principalii indicatori economico-financiari realizați".