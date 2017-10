Curier fiscal

Ştire online publicată Miercuri, 05 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

l 15 septembrie este ultima zi până la care contribuabilii care realizează venituri din activități independente și din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția impozitului pe veniturile din arendare și a veniturilor din activități agricole, mai pot efectua plățile anticipate aferente trimestrului al treilea din acest an, a anunțat Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța. l Persoanele fizice care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și ale posturilor consulare acreditate în România au obligația ca, până la data de 25 septembrie, să depună declarațiile privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România.