Cupa "Celco" - game, set, match!

Ce legătură există între tenis și BCA? Păi, una foarte strânsă care durează de trei ani, de când a început să se organizeze Cupa „Celco”, un turneu destinat veteranilor. Ideea acestei competiții i-a venit fos-tului prefect al județului, Dănuț Culețu, un mare iubitor al sportului cu racheta. Ea a fost rapid îmbrățișată de doi oameni de afaceri constănțeni, verii Niculae Dușu și Ion Dușu. Aceștia dețin un holding cu activități în domeniul materialelor de construcții, al serviciilor portuare și turismului, din rândul cărora face parte și compania „Celco” SA. De-a lungul anilor, verii Dușu s-au remarcat prin susținerea financiară a numeroase proiecte culturale, sportive și educaționale. Cea de-a treia ediție a Cupei „Celco” se desfășoară la Tenis Club Idu, din Mamaia. Ea a început pe 27 iunie și se va încheia pe 3 iulie. La conferința de presă organizată ieri, în prezența Elenei Frîncu, di-rectorul executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret, și a Ecaterinei Giugică, reprezentanta sponsorului „Celco”, fostul prefect a dat detalii privind desfășurarea turneului. Competiția cuprinde proba de dublu masculin, la categoriile de vârstă: 35+, 45+, 55+. La fiecare dintre ele, s-au înscris cinci perechi de jucători. Printre participanți, se numără tenismeni care dețin poziții înalte în campionatul național, ceea ce face să crească ținuta spectacolului și valoarea turneului. Locurile I sunt premiate cu 1.000 de euro, locurile II, cu 500 euro, iar pentru locurile III și IV se acordă cupe și diplome. Cupa „Celco” va fi înscrisă în 2012 în calendarul Federației Române de Tenis, a declarat Ecaterina Giugică, iar la viitoarea ediție, alături de veterani vor fi admiși și tinerii jucători. Ulterior, competiția va cuprinde și probe feminine. Costurile ediției din acest an se ridică la 8.000 euro, din care 4.500 euro reprezintă premiile. Cupa „Celco” este un proiect prin care se urmărește susținerea sportului constănțean și național, prin finanțarea și organizarea unei competiții a cărei ținută și importanță să crească de la an la an. Turneul este, totodată, un punct de atracție pentru turiștii de pe litoralul româ-nesc, o competiție care va aduce tot mai mulți oaspeți la Mamaia, în următorii ani. Sponsorul „Celco” SA este cel mai im-portant fabricant român de BCA, de pe piața internă. Producția sa mai cuprin-de o gamă largă de adezivi și var.