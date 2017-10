Cumpărăturile on line sunt tot mai populare în UE

Un raport al Comisiei Europene demonstrează popularitatea din ce în ce mai mare de care se bucură cumpărăturile on line în UE. Pe de altă parte, el avertizează că există o serie de obstacole în calea comerțului transfrontalier. Între 2006 și 2008, procentul de consumatori din UE care au cumpărat cel puțin un articol pe internet a crescut de la 27% la 33%. Aceste valori medii nu ilustrează imensa popularitate de care se bucură cumpărăturile on line în țări cum ar fi Regatul Unit, Franța și Germania, în care peste 50% dintre utilizatorii de internet au efectuat cumpărături on line anul trecut. În țările nordice (Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda), procentul de utilizatori de internet care au cumpărat produse și servicii on line a fost de 91% în 2008. Țări precum Italia și Spania reprezintă, de asemenea, piețe cu o creștere rapidă. În pofida acestei tendințe privind piețele naționale cu o creștere rapidă, procentul reprezentat de cumpărăturile transfrontaliere on line rămâne scăzut, și anume doar 7% în 2008 (în comparație cu 6% în 2006). Raportul avertizează că numeroase obstacole - lingvistice, practice și de reglementare, precum și probleme importante privind lipsa de încredere - încetinesc dezvoltarea cumpărăturilor on-line în UE. Se prefigurează o generalizare a utilizării internetului pentru cumpărăturile cu amănuntul. 150 de milioane de consumatori efectuează deja cumpărături on line, deși doar 30 de milioane efectuează cumpărături într-o altă țară. Pentru grupe de produse cumpărate foarte frecvent, cum ar fi produsele IT și cele legate de divertisment și activități recreative, satisfacția consumatorilor în legătură cu cumpărăturile efectuate pe internet este, în medie, mai ridicată decât pentru comerțul cu amănuntul în general.