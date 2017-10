Cumpărătorii sunt înşelaţi cu ocaua… electronică

Cumpărătorii sunt înșelați cu ocaua… electronică

Piața e invadată de cântare electronice neomologate metrologicV-ați întrebat vreodată, stimați cumpărători, dacă aparatele de cântărit din piețe, magazine și unitățile de alimentație publică măsoară corect, dacă nu cumva sunteți furat la cântar? Pe vremea dominației cântarelor mecanice, astfel de suspiciuni erau frecvente și nu de puține ori precupeții au fost prinși cu ocaua mică. După introducerea pe scară largă a cântarelor electronice în comerț, cumpărătorii au încetat să își mai facă astfel de griji, acordând o încredere deplină noilor instrumente de măsurat.Autoritățile europene și naționale au, însă, o atitudine diferită în această chestiune. Ele impun reguli stricte privind introducerea apara-telor de cântărit pe piață și utilizarea lor în scopuri comerciale. Respectivele instrumente trebuie omologate și verificate periodic, pentru a exista certitudinea că măsoară corect, în limitele de toleranță acceptate. De asemenea, au instituit mecanisme de supraveghere a pieței, pentru a sancționa derapajele de la standardele legale.Din punct de vedere teoretic, așa stau lucrurile. În practică, situația se schimbă. În România există o piață legală a aparatelor de cântărit electronice, reprezentată de importatorii autorizați, de tipuri de produse omologate metrologic și de aparate verificate periodic. Există, de asemenea, o piață neagră, care încalcă toate prevederile legislației europene și națio-nale. Constanța este invadată de aparate de cântărit electronice neomologate. Sunt achiziționate din Piața Gorbaciov sau din portbagajul distribuitorilor. Se vând fără facturi, fără bonuri fiscale, fără certificate de garanție. Aparatele neconforme au luat în stăpânire piețele agroalimentare și bazarurile, au pătruns în prăvăliile de cartier, în micile magazine și în unitățile de alimentație publică. Potrivit unor evaluări, ponderea lor a ajuns la circa 40% din totalul cân-tarelor electronice aflate în exploatare.De ce preferă o anumită categorie de agenți economici aparatura de cântărit neomologată? Pentru că este mai ieftină. Un cântar electronic omologat costă minimum 450 lei, în timp ce unul neomologat se vinde și cu 100 de lei.Piața neagră a aparaturii de cântărit este furnizorul economiei subterane. Cei ce o cumpără și o folosesc nu obișnuiesc să lucreze cu facturi și bonuri fiscale. Care sunt consecințele invaziei de aparate neomologate în economia românească? În primul rând, s-a produs o distorsionare gravă a actului comercial. Pentru o mare cantitate de mărfuri comercializată, nu există garanția că e măsurată corect, că nu sunt trași pe sfoară cumpărătorii. În al doilea rând, importatorii și distribuitorii de aparatură conformă sunt concurați neloial. Ei plătesc între 10.000 și 15.000 de euro pentru omologarea fiecărui tip de cântar introdus pe piață și 80 de lei (cu TVA inclus) pentru omologarea fiecărui aparat în parte, în vreme ce comercianții de pe piața neagră nu au asemenea costuri. Cel mai păgubit este bugetul statului. La fiecare aparat neomologat introdus pe piață pierde 24% TVA. Pierde, de asemenea, TVA aferentă tarifului de verificare periodică a cântarelor. Dacă sunt însumate pierderile bob cu bob, se ajunge la o evaziune fiscală de câteva milioane de euro pe an. Cine ar trebui să facă ordine pe această piață? Potrivit legii, misiunea îi revine Serviciului Inspecții și Supravegherea Pieței (SISP), structură din cadrul Biroului Român de Metrologie Legală. În calitate de autoritate de supraveghere a pieței, SISP are obligația de a monitoriza aparatele de cântărit introduse pe piață și cele puse în funcțiune, să verifice dacă sunt conforme cu cerințele regle-mentărilor tehnice și să ia măsuri pentru respectarea legii, inclusiv să aplice amenzi între 2.500 și 10.000 de lei.Potrivit raportului de activitate al Biroului Român de Metrologie Legală, transmis la solicitarea ziarului „Cuget Liber”, în cursul anului 2013 au fost controlate 911 aparate de cântărit, aflate la 145 de agenți economici. Este mult prea puțin, raportat la cele peste un milion de cântare electronice aflate în exploatare pe piață. Raportul nu specifică dacă au fost găsite neconformități și dacă s-au aplicat sancțiuni. Creșterea alarmantă a pieței negre a aparatelor de cântărit demonstrează că situația a scăpat de sub control, că SISP nu are forța de a stăpâni fenomenul.