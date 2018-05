Cum vrea Nuclearelectrica să elimine riscul de a rămâne fără materie primă

Adunarea generală a acționarilor SN Nuclearelectrica SA a (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii a aprobat strategia de diversificare a surselor de aprovizionare cu materie primă necesară producerii combustibilului nuclear, în conformitate cu scenariul optim tehnic și economic rezultat din studiul realizat de Institutul de Studii și Proiectări Energetice, scenariul în care în care Nuclearelectrica achiziționează octoxid de uraniu de pe piață, care va fi procesat la uzina din Feldioara, aceasta rămânând sucursală a CNU, și va obține dioxid de uraniu, care urmează să fie folosit de către FCN Pitești la fabricarea combustibilului nuclear.Strategia are în vedere siguranța in aprovizionarea cu materie primă necesară pentru funcționare reactoarelor nucleare de la Cernavodă, reducerea riscurilor aferente dependenței de un singur furnizor calificat de dioxid de uraniu, precum și a adoptării unor măsuri strategice necesare menținerii ciclului integrat de fabricare a combustibilului nuclear în România.Nuclearelectrica are diversificarea progresivă a surselor de aprovizionare până la sfârșitul anului 2018, prin împărțirea necesarului de UO2 între cele doua variante de aprovizionare (dioxid si octoxid prelucrat). Pe perioada de tranziție către alimentarea exclusivă cu octoxid de uraniu la nivelul anului 2020, compania are in vedere stabilirea unei relații contractuale cu CNU, pentru calificarea producătorilor de octoxid, rafinarea concentratelor și depozitarea stocurilor, precum și organizarea unei proceduri de achiziție prin încheierea unui contract cadru cu cei doi furnizorii calificați (CNU și CAMECO), pentru asigurarea cantității necesare de dioxid de uraniu pentru o perioadă de tranziție de 36 de luni, livrările urmând să se realizeze exclusiv pe baza comenzilor Nuclearelectrica.