Cum vrea Ministerul Turismului să crească media de înnoptări la pensiuni

Ministerul Dezvoltării Rurale și Turismului (MDRT) vrea să crească media de înnoptări în pensiuni de la 2,4 nopți la 3 - 4 nopți, a declarat, secretarul de stat în Ministerul de resort, Cristian Bărhălescu, potrivit Capital.„Împreună cu asociațiile am hotărât să sprijinim și să standardizăm o ofertă rurală. Să o standardizăm pentru a genera o creștere a numărului de înnoptări pentru că, de obicei, pe unitatea de cazare media este la 2,4 nopți și încercăm să o creștem undeva spre 3 - 4 pentru rentabilizarea, de fapt, a activității, apoi dorim să sprijinim activitățile din aceste zone. Ne dorim să sprijinim asociațiile și federațiile care promovează România ca destinație rurală“, a spus Bărhălescu, citat de Capital.Potrivit acestuia, numărul de înnoptări poate fi ridicat prin creșterea activităților pe care le pot desfășura turiștii în acea zonă, iar activitățile trebuie prezentate în pensiuni. „Adică să știe de la recepție că turistul are posibilitatea să călărească, să facă rafting, să se plimbe cu un vaporaș, să meargă la pescuit, să poată face drumeții, excursii, să-și petreacă timpul liber. Susținem agrementul prin identificarea principalelor activități de agrement care pot fi finanțate. Se știe, am făcut, de-a lungul timpului, investiții în domeniul pârtiilor de schi, îmbunătățirea accesului către diverse atracții turistice, în semnalizarea acestora, se va continua acest program de îmbunătățire a infrastructurii. Promovarea este esențială“, a explicat oficialul MDRT.