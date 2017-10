Cum vrea Guvernul să rezolve anomaliile din salarizarea bugetarilor

Guvernul a discutat în ședința de astăzi problema salarizării bugetarilor. În debutul ședinței, premierul Dacian Cioloș a făcut următoarele precizări: „O să începem discuția asupra salarizării în funcția publică. O să vă propun o abordare în două etape.Astăzi o să avem o primă discuție pe un proiect de ordonanță de urgență pe care ni-l putem asuma noi ca guvern și care vine cu ideea unei corectări imediate a disfuncționalităților care au venit pe fondul creșterii salariului minim și a comprimării claselor salariale în jumătate inferioară a grilei de salarizare. Deci asta vom aborda prin acest proiect de ordonanță de urgență. Obiectivul este să aplicăm acest proiect de ordonanță de urgență încă din a doua jumătate a acestui an și în cursul anului viitor. Deci vom veni cu o mobilizare bugetară pe care ne-o putem asuma din a doua jumătate a acestui an și pentru 2017, care va avea ca obiectiv o corectare a acestor disfuncționalități salariale, care au dus la suprapuneri de salarii între clasele salariale de jos și care vor corecta și o parte din problemele care apar acolo unde în aceeași categorie de funcționari, cu aceleași responsabilități putem avea salarii diferite pentru că oamenii au fost recrutați în perioade diferite. Deci vom veni cu această primă corectură, rezolvând astfel o problemă de echitate, dar și de legalitate, pentru că sunt situații în care funcționari care asumând aceeași responsabilitate au salarii diferite, merg în justiție și câștigă tocmai pentru că e o abordare așa cum se dau salariile astăzi, una incorectă. Deci vom corecta o parte din aceste probleme, mai ales pe partea de categorii salariale din jumătatea inferioară a grilei de salarizare. Astăzi vom avea o primă discuție pe acest proiect de ordonanță pe care Ministerul Muncii l-a pregătit în coordonare cu Ministerul de Finanțe și cu Cancelaria, cu obiectivul de a-l adopta săptămâna viitoare după discuții pe care doamna ministru le va avea încă începând de astăzi cu partenerii sociali, cu sindicatele.O a doua abordare cu care vom veni, complementară acestui proiect de ordonanță, este un proiect de lege pe care vreau să-l punem doar în dezbatere publică, un proiect de lege care să vină cu o abordare multianuală, din 2018 încolo, în ideea de a evolua spre o salarizare unitară pe care s-o gândim și în corelare cu reforma administrației publice pe care o pregătim, o reformă a administrației publice fără un sistem de salarizare clar și adaptat nu va fi eficientă. Îmi dau seama că din punct de vedere politic va fi dificil să avem o decizie pe o astfel de abordare multianuală în cursul acestui an. Dar cred că este de datoria noastră să venim cel puțin cu propunerea și să propunem dezbaterii publice un astfel de proiect, care să fie în coerență, cum am spus, și cu reforma administrației.Și acest proiect de lege în dezbatere publică o să-l discutăm în guvern în perioada imediat următoare, după care o să începem dezbaterile cu sindicatele și cu societatea civilă.Cele două abordări se leagă, propunem această ordonanță pentru a acoperi, deci a doua jumătate a acestui an și 2017 în ideea că un proiect de lege care să aibă o abordare multianuală probabil că nu va avea un efect înainte de 2018 și atunci până în 2018 venim cu corecturile și cu rezolvarea acestor inechități prin ceea ce ne putem permite din punct de vedere al bugetului. Deci asta e abordarea pe care v-o propun. Astăzi o să discutăm acest proiect de ordonanță cu obiectivul de a-l adopta săptămâna viitoare, oricum după discuții cu partenerii sociali, în așa fel încât el să poată să fie aplicabil din a doua jumătate a acestui an.O să începem cu aceasta ședința de guvern.”