Cum vrea ANR să scape de coada marinarilor

8

ANR/Capitanie

De fiecare data cand vine vorba sa ajung la ANR/ Capitanie, trebuie sa inghit un sedativ, ca sa nu ma enervez. Aceeasi atitudine o au de mai bine de 20 ani de cand le cunosc pe babele alea care inca mai rezista acolo. Misogine, sclifosite, foarte rele in relatiile cu marinarii.Ultima oara am fost acolo o doamna ajunsa sau trecuta de menopauza, pur si simplu mi-a aruncat documentele fiindca nu erau aranjate corespunzator. I-am spus ca greseste , fiiindca actele erau f bine aranjate , dar nu m-a ascultat si nu a mai vrut sa vb cu mine. S-a rezolvat in momentul in care am tipat la ea si am ameninta-to ca merg la sefii ei. Sunt multe alte doamne acolo care sunt un exemplu de corectitudine dar nu e deajuns. Sunt foarte dezamagit. Schimbati ceva in bine domnule Liviu si lumea va vedea si va aprecia. Nu e deajuns sa mai deschideti si alte birourii, trebuie sa se miste ele mai bine cand zilnic sunt sute de navigatori la usile voastre. Nu stam de placere.