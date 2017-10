Cum vor fi stimulate microîntreprinderile, agricultorii şi învăţământul profesional

Codul Fiscal se modifică

Cum vor fi stimulate microîntreprinderile, agricultorii și învățământul profesional

Veste bună pentru microîntreprinderi. Limita capitalului social de la care pot opta să fie plătitoare de impozit pe profit, deci să își deducă cheltuielile, se reduce de la 25.000 de euro la 45.000 de lei. Măsura este prevăzută în proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală, pus în dezbatere pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.Inițiatorul propune eliminarea termenului de 31 decembrie 2016 pentru scutirea de impozit pentru profitul reinvestit. Facilitatea se va aplica de-acum înainte pe termen nelimitat. De ea vor beneficia, bineînțeles, și microîntreprinderile care optează pentru plata impozitului pe profit.Măsura are ca obiectiv declarat „stimularea competitivității și inovării, atragerea investițiilor, creșterea locurilor de muncă, generarea și menținerea ritmului de creștere economică pe termen lung, dezvoltarea unei economii competitive, capabilă de performanțe tehnologice, în concordanță cu condițiile concurențiale la nivel european și global.”De asemenea, se propune extinderea aplicării facilității și asupra dreptului de utilizare a programelor informatice.Îmbucurător este faptul că, în sfârșit, se are în vedere stimularea învățământului profesional și tehnic. Astfel, bursele, premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru, protecție și altele asemenea primite de elevii învățământului profesional și tehnic, se includ în categoria veniturilor neimpozabile. Pe de altă parte, cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea acestui tip de învățământ sunt considerate deductibile la stabilirea venitului net anual. Să sperăm că agenții economici vor profita de aceste măsuri și vor pune umărul la dezvoltarea învățământului dual.Utilizarea zilierilor va deveni și mai atractivă pentru angajatori. Remunerația brută acordată acestor lucrători va intra în categoria veniturilor exceptate de la plata contribuțiilor sociale obligatorii.Agricultura are și ea parte de beneficii. Începând cu data de 1 ianuarie 2017 se introduce regimul special pentru agricultori, persoane fizice, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care efectuează activități, servicii agricole și care, în prezent, întâmpină dificultăți în aplicarea regimului normal de TVA.Regimul special este opțional. Cei ce îl aplică vor fi înscriși într-un registru special, iar beneficiarii lor vor avea obligația de a menționa achizițiile efectuate de la agricultori într-o evidență distinctă. Cei care, în prezent, sunt înregistrați în scopuri de TVA pot renunța în favoarea aplicării regimului special pentru agricultori.Acest regim îi degrevează de cele mai multe sarcini administrative, cum ar fi: ținerea de evidențe, depunerea decontului de TVA, cu excepția emiterii de facturi și a sarcinilor care derivă din efectuarea de operațiuni intracomunitare.Vă amintiți, stimați cititori, ce discuții au apărut când, pentru imobilul deținut de o pereche, în care unul dintre soți avea un handicap, doar acesta din urmă era scutit de impozitul pe cota-parte din proprietate. Proiectul de act normativ propune scutirea integrală de la plata impozitului pentru clădirea de domiciliu, terenul aferent clădirii de domiciliu și pentru un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, pentru bunurile deținute în comun cu soțul (soția) de către persoanele cu handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.În schimb, dacă o clădire, un teren sau un mijloc de transport este deținut în comun de soți împreună cu o terță persoană, scutirea nu se va acorda și cotei-părți aferente terțului.În domeniul Codului de Procedură Fiscală, se propune cuprinderea printre documentele acceptate ca dovadă a plății, în relația cu instituțiile publice, a tuturor modalităților de plată existente la nivel național (internet banking, mobile banking, terminale de plată și ATM-uri aparținând instituțiilor de credit).Se urmărește încurajarea utilizării mijloacelor de plată moderne de către cetățeni, prin reglementarea acceptării ca dovadă a plății, de către toate instituțiile publice, a documentelor care atestă realiza-rea tranzacțiilor atât la ghișeu, cât și online. Astfel vor fi recunoscute ca dovadă a plății, documentele printate electronic, declarația pe propria răspundere cuprinzând detaliile plății, inclusiv transmiterea datelor în format electronic către instituțiile prestatoare care au aplicații de furnizare a serviciilor online. Verificarea încasării sumelor va fi realizată de către instituțiile publice.