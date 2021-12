Cum vor fi împărţiţi banii din bugetul naţional pe 2022

Ministerul Finanţelor a publicat proiectul de buget pentru 2022, urmând să fie dezbătut săptămâna aceasta în parlament. Bugetul este construit pe un PIB de 1.317 miliarde lei și este luată în calcul o creștere de 4,6% față de 2021. Datoria guvernamentală brută va creşte la 50% din PIB în 2022. Pentru investiții va fi alocat un procent de 6,71% din PIB, reprezentând 88,4 miliarde de lei. Inflaţia medie anuală se preconizează să fie de 6,5%. Creşterea salariului minim va contribui major la deficitul bugetar care va fi de 5,84% din PIB, anul viitor. Veniturile bugetare proiectate pentru anul 2022 vor reprezenta 33,4% din PIB. Cheltuielile bugetare proiectate pentru anul 2022 reprezintă 39,24% din PIB. Proiectul de buget mai prevede o creştere cu 20,5% a bugetului Ministerului Transporturilor, Ministerul Educaţiei va primi un plus de 7%. Ministerului Familiei îi vor fi alocate 183 de milioane de lei. Vor mai primi bani serviciile speciale, cum ar fi Serviciul de Informaţii Externe care are alocată şi cea mai mare creştere de 44% faţă de anul trecut, ceea ce reprezintă 600 milioane lei din credite bugetare alocate. De asemenea, Ministerul Finanţelor va avea o creştere de 17%, Ministerul Mediului un plus de 18%. Ministerul Sănătăţii va avea acelaşi buget ca anul trecut, adică 23 de miliarde de lei. Ministerele care vor primi mai puţini bani sunt al Energiei şi al Dezvoltării.