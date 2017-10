Cum vor constănţenii să pună mâna pe case la munte ori în Capitală

Cum vor constănțenii să pună mâna pe case la munte ori în Capitală

De câțiva ani trocul imobiliar a revenit în mare forță, iar constănțenii nu se feresc să apeleze și la această variantă. Dezavantajul principal este acela că timpul de așteptare poate fi ceva mai lung decât în cazul unei vânzări clasice. Depinde însă foarte mult și de noroc. Agenții imobiliari spun că pe piață sunt la această oră nu puține apartamente și case/vile (destule cu suprafețele mari, așadar și cu pretenții financiare pe măsură) care își caută un nou proprietar chiar și de doi ani, sau chiar mai mult.Cine apelează la schimbul de locuințe? De regulă constănțenii care fie au o locuință mică, și vor una mai mare, și sunt dispuși să mai achite și o diferență, fie caută una mai ieftină tocmai pentru că au nevoie de respectiva diferență de bani pe care ar achita-o cealaltă parte. De asemenea, o altă categorie de constănțeni care apelează la această formă de tranzacție este constituită de cei care sunt dispuși să renunțe la locuințele lor din orașele mai mici din imediata apropiere a Constanței, pentru municipiul Constanța, sau viceversa.Mai nou a apărut însă o altă categorie de constănțeni care apelează la trocul imobiliar. În acest caz, „ofertantul” nu vrea la schimb o altă locuință de la un etaj superior sau inferior, din alt cartier ori din alt oraș apropiat municipiului Constanța, ci un alt apartament sau casă tocmai în Capitală sau la munte. De exemplu, un con-stănțean vrea să renunțe la apartamentul lui cu trei camere din Tomis Nord, aflat într-un bloc situat nu la foarte mare distanță de intrarea în stațiunea Mamaia, pentru unul similar fie în București, stațiunile Sinaia sau Predeal, ori Brașov. Este dispus fie să achite o diferență de bani, dacă este cazul, fie să accepte una. Iar exemplele de genul acesta sunt chiar numeroase.De altfel, Capitala și Brașovul sunt orașele pentru care optează cei mai mulți dintre constănțenii care vor să-și dea la schimb apartamentele. Capitala este preferată pentru faptul că mulți au copii sau nepoți care fie urmează cursurile liceale sau universitare, fie lucrează de o perioadă mai mare de timp și s-au decis să se stabilească acolo. Pe de altă parte, apartamentele / casele sau vilele de pe Valea Prahovei și Brașovul sunt alese mai degrabă pentru a fi reședințe de vacanță.„Mai am încă un apartament în care locuiesc. Pe acesta am încercat doi ani să-l vând dar nu a vrut nimeni să-l cumpere. Iar cum bani cash nu am, m-am gândit să fac schimb cu cineva din Brașov. Noi mergem des la munte, pentru că ne place foarte mult. Avem și prieteni acolo. E mai bine să mergi tot «acasă» când pleci în concediu”, ne-a spus Iulian, unul dintre constănțenii care a ales să încerce varianta trocului imobiliar.