Cum vor ambasadorii IMM-urilor să stimuleze afacerile europene

Strategiile și programele de tip Scale Up, educația și finanțarea sunt printre cele mai importante teme de dezbatere pentru antreprenori, au declarat ambasadorii IMM-urilor la reuniunea SME Envoy, desfășurată la Bruxelles, Belgia, în perioada 6-7 octombrie.România a fost reprezentată la eveniment de către Claudiu Vrînceanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, care a susținut ideea lansării de programe de tip scale-up, care să sprijine investițiile companiilor mici și medii, dar a vorbit și despre importanța educației antreprenoriale în școli.„Strategiile și programele de tip “scale-up”, adică acele proiecte care susțin creșterea rapidă și sănătoasă a IMM-urilor trebuie să aibă patru obiective: să stimuleze dezvoltarea fiecărei companii în direcția dorită de management, să creeze jucători noi, să îmbunătățească calitatea produselor și serviciilor din ecosistem și să întărească relațiile dintre companii care activează în sectoare diferite ale economiei. Aceasta este viziunea UE pentru programele de tip “scale-up”, iar noi o vomîncorpora în strategia economică „România Competitivă”, a declarat Claudiu Vrînceanu.Secretarul de stat a oferit ca exemplu schema multianuală de ajutor de stat „Scale Up”, pe care Guvernul o pregătește pentru susținerea investițiilor IMM-urilor. Programul se va desfășura în perioada 2017-2020 și are o valoare totală de 900 de milioane de lei (200 de milioane de euro). Ajutorul de stat va fi oferit IMM-urilor pentru realizarea de investiții între 1 și 5 milioane de euro. De asemenea, Claudiu Vrînceanu a vorbit despre importanța dezvoltării competențelor antreprenoriale în rândul elevilor și studenților. „Trebuie să le vorbim copiilor și tinerilor despre ce înseamnă să dezvolți o afacere, ce înseamnă succesul în business, dar mai ales eșecul. Anul acesta am dezvoltat un program care se numește „Primul meu business plan”, un proiect pe care îl implementăm în cele mai importante universități din România. Mai exact, am chemat oameni din business alături de specialiști din Guvern pentru a le arăta studenților.cum să facă un plan de afaceri. Iar acest proiect, inițiat ca o serie de workshop-uri, a devenit curs pentru studenții Academiei de Studii Economice din București. Cred că doar prin educație putem crește dorința tinerilor de a-și lansa propria afacere”, a mai spus oficialul MECRMA.Reuniunea a fost prezidată de către Elżbieta Bieńkowska - Comisar pentru Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM. Rețeaua Ambasadorilor IMM (SME Envoy) promovează interesele IMM-urilor în cadrul organismelor guvernamentale, inclusiv la nivel local și urmărește integrarea principiului "Think Small First" în toate politicile și propunerile de reglementare, acționează că interfață între Comisia Europeană și factorii de decizie la nivel național în vederea implementării prevederilor Small Business Act (SBA) și contribuie la evaluarea și raportarea acțiunilor întreprinse în vederea implementării SBA în statelemembre.