Cum voi atrage investitorii la Constanţa, dacă aş fi ales primar

Vise domnule Tita. Constantei nu i-au mai ramas nimic din ceea ce a avut. Terenuri retrocedate fraudulos, mafii imobiliare interferate in toate administratiile locale, municipale, judetene si nationale, spatii verzi distruse si monstruozitati din beton ridicate in locul verdetii datatoare de aer respirabil, oameni dislocati de frica si teroare de oamenii mafiei, constructii de patrimoniu distruse de coruptie si interese private ale unor borfasi, etc. Ce avem? Cartiere de "saraci" in mijlocul orasului, probabil si de refugiati (ca merg acolo bagate citeva sute de venetici in locul "saracilor" cu BMW in fata garsonierelor sponsorizate de restul prostilor din oras), hipermarketuri construite pe patrimoniului parcului Tabacarie (zeci de mii de metri patrati de copaci taiati pentru hipercomert intretinut tot de noi, ca doar toate institutiile statului platesc chirii grase acolo) asfalt brazdat de santuri sapate si neastupate pentru "binele nostru" noroi si praf interminabil de peste 15 ani, parcuri verzi in jurul blocurilor inlociute de constructii la cativa metrii de saracii vechii locatari ai blocurilor, o statiune care nu mai e statiune ci cartier de locuit executate de mafioti tot pe terenul si in detrimentul parcului Siutghiol, parc distrus aproape in intregime, si exemplele pot continua. Da este un oras inchis ca nimeni nu putea face vreo afacere sau investitie fara sa dea spaga, si acest narav este si azi in vigoare ca doar lupul si-a schimbat blana dar oamenii din administratie nu. Si la asta au asistat toti, cei in varsta au si votat pentru. Acum? Ce era de asteptat. Mazare este in anchete, probabil va face si putin "beci domnesc" dupa care nimeni nu va mai auziu de el. Nu va mai trai in acest oras sugrumat si indatorat, cu oameni tot mai batuti de soarta si locuri de munca aproape invizibile. Si asta este inca prea putine lucruri aratate. Asa ca .... vise tata. Se pregatesc alti corbi sa mai dea oaresce lovituri, sa mai ia si ei ce mai gasesc pe starv si sa dea vina pe vechea administratie dupa 4, 8 sau, doamne fereste, 12 ani.