Cum vi s-a părut noua autostradă? Noile tronsoane deschise pe Autostrada Soarelui nu au rezolvat problema traficului “bară la bară” din perioadele de vârf

Țara prostilor

Traim intr-o tara unde toata lumea e prosta,tampita sau idoata. Asa zisul minister al administratiei dar si al transporturilor e condus numai de incopetenti. Pe fostu drum care mergea prin sate era liber,liber dar si 3 masini de politie puse sa agate lumea, inloc sa se duca la capatul autostrazi si sa anunte lumea ca ar trebui sa aleaga si fosta ruta ocolitoare sau sa iasa dupa autostrada la medgidia. Pe mine personal ma prins in plasa exact la 2 km de locul in care cele 2 benzi se transforma in una. Am facut acei 2 km intr-o ora si mai era in fata mea inca un sir de 1km in fata de masini bara la bara(cat am putut vedea :)) ). Am intors,pentru ca multumesc lui dumnezeu nu mai era parapet, si am venit inapoi pe la medgidia pe drumul vechi,liber si fara draci sau nervi. Țin sa multumesc dinou Politiei Romane si marilor ei conducatori.