Cum va fi stimulată inovaţia în UE

Cum va fi stimulată inovația în UE

Fondul european pentru investiții strategice este fundamental pentru cercetare și inovare, în principal pentru a readuce finanțarea capitalurilor de risc la nivelul de dinainte de criză. În plus, prin intermediul uniunii piețelor de capital, Comisia Europeană urmărește îmbunătățirea în continuare a accesului la finanțare pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri. Consolidarea sinergiilor dintre programul UE de finanțare a cercetării, Orizont 2020 și fondurile structurale va juca, de asemenea, un rol important în stimularea nivelului investițiilor.Prin intermediul noului mecanism de sprijin al politicilor, Comisia va ajuta statele membre să-și reformeze sistemele naționale de cercetare și inovare și să stimuleze inovarea la nivelul întreprinderilor.Ulterior, în cursul acestui an, în cadrul strategiei privind piața unică, vor fi prezentate măsuri suplimentare vizând crearea unui mediu de afaceri mai favorabil inovării. În plus, se vor depune eforturi pentru ca brevetul unitar să devină funcțional, iar standardele să fie mai favorabile inovării.În paralel, Comisia ia măsuri pentru a accelera transformarea digitală a industriei și pentru a crea un mediu de afaceri mai propice pentru societățile inovatoare, în care acestea să poată prospera și să-și poată proteja, mai ușor și la un preț accesibil, drepturile de proprietate intelectuală asupra propriilor inovații.