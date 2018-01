Cum va evolua economia națională în 2018

Economia românească beneficiază de un context internațional favorabil în anul 2018. Ultima prognoză efectuată de Fondul Monetar Internațional indică o consolidare a creșterii economiei globale, de la 3,6%, în 2017, la 3,7% în noul an. Estimările privind zona euro, Japonia, Asia emergentă, Europa emergentă și Rusia au fost revizuite în creștere. Totuși, în multe țări ale lumii, creșterea rămâne slabă, în timp ce inflația este sub nivelul țintă în majoritatea economiilor avansate.Prognozele optimiste sunt susținute și de creșterea prețurilor petroliere. În ultima jumătate de an, cotațiile barilului de petrol au făcut un salt de peste 21 de dolari, de la 45 de dolari, la mijlocul lunii iulie 2017, la 66,31 dolari, la 31 decembrie. Această evoluție demonstrează că cererea de hidrocarburi este în creștere, altfel spus, economia mondială a început să își tureze motoarele.Pe de altă parte, moneda europeană a crescut constant în 2017, de la un raport de 1,05 dolari, la începutul lui ianuarie, la 1,20 dolari la sfârșitul lui decembrie. Evoluția ei a fost susținută de ritmul mai înalt de creștere al economiei din zona euro comparativ cu cea a Statelor Unite.În România, managerii întreprinderilor privesc cu optimism evoluția economică din primele luni ale anului. Potrivit anchetei de conjunctură realizate de Institutul Național de Statistică, conducătorii de unități prevăd, pentru perioada ianuarie - februarie 2018, o relativă stabilitate a activității în industria prelucrătoare, comerț și servicii. Doar activitatea din sectorul construcțiilor va înregistra diminuare, firească în lunile de iarnă. Pe de altă parte, se prognozează o creștere moderată a numărului de angajați în comerț și servicii. În plus, se estimează creșteri ale prețurilor produselor și serviciilor în toate sectoarele de activitate.La rândul său, Guvernul pariază pe o creștere economică de 5,5% în 2018 (față de 7% în anul precedent). Din nefericire, investițiile și atragerea de fonduri europene nu vor fi motorul economiei, întrucât vor continua să rămână la un nivel foarte scăzut. Creșterea economică se va baza, în continuare, pe consumul stimulat de majorările salariilor și pensiilor.Investițiile populației și agenților economici vor fi prudente, ca urmare a înăspririi condițiilor de creditare. În decurs de un an, indicele ROBOR (care reprezintă rata medie a dobânzii la creditele în lei acordate pe piața interbancară) a făcut un salt de 53,45%, de la 1,24 la 2,32. Este de așteptat ca tendința de scumpire a împrumuturilor bancare, declanșată în august 2017, să continue în 2018.Piața imobiliară și construcția de locuințe vor evolua, mai ales, în funcție de deciziile pe care le va lua Guvernul în privința menținerii, cel puțin, la același nivel al garantării împrumuturilor din programul „Prima casă”.În privința inflației, guvernul mizează pe un nivel mediu anual optimist, de numai 3,1%, deși inflația anualizată sărise la 3,2% în noiembrie 2017. Începând din ianuarie 2018, vom asista la o continuă creștere a acesteia, ca urmare a majorării prețului energiei electrice pentru consumatorii alimentați în regim de serviciu universal, precum și a tarifelor de distribuție cu 9,78%.Piața monetară și valutară va ține pasul cu evoluția economică și nevoile bugetului general consolidat. În 2018, Guvernul va continua să se împrumute masiv de pe piața internă, pentru a acoperi deficitul bugetar în creștere. În noiembrie 2017, execuția bugetului general consolidat se încheiase cu un deficit de 10,2 miliardede lei. Pe de altă parte, evoluția consumului va conduce la creșterea importurilor și la acentuarea dezechilibrului balanței comerciale. Ca urmare, leul va continua să se erodeze în raport cu euro, cu efecte în lanț asupra tuturor prețurilor ce se raportează la moneda europeană.Oricât ar fi de favorabil contextul internațional și oricât de optimiști și determinați sunt agenții economici, este greu de crezut că economia României va continua să crească câtă vreme statul consumă tot mai multe resurse și aproape că nu mai face investiții.