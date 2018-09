Cum va arăta România din punct de vedere energetic în anul 2030?

Strategia energetică a României pentru perioada 2018 - 2030, cu perspective până în 2050 este, de departe, cel mai important document pentru evoluția viitoare a economiei naționale și întregii societăți românești. Proiectul a fost elaborat de un grup de lucru din care au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Energiei, ANRE, ANRM, companii energetice, Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei și ai Academiei Române.Strategia proiectează evoluția sectorului energetic românesc din perspectiva a opt obiective majore:- energie curată și eficiență energetică;- asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți consumatorii;- protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice;- piețe de energie competitive, ca bază a unei economii competitive;- modernizarea sistemului de guvernanță energetică;- creșterea calității învățământului în domeniul energiei și formarea continuă a resursei umane;- România – furnizor regional de securitate energetică;- creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin valorificarea resurselor energetice primare naționale.Potrivit strategiei, România va deveni un centru de producție de mașini, componente și materiale pentru tranziția energetică. Țara noastră ar putea produce baterii, automobile electrice, piese și componente pentru acestea, pompe de căldură, materiale pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor, tehnologii de gestiune a rețelelor inteligente și a consumului de energie.Pe viitor, România va dezvolta rețele inteligente de transport și distribuție a energiei electrice, care vor asigura optimizarea consumului și eficiența energetică. Acestea vor facilita trecerea de la rolul de consumator la cel de prosumator (consumatorul care produce energie electrică și o injectează în rețea).Vor fi promovate autovehiculele hibride și cele electrice, în sectorul autoturismelor, autobuzelor și autoutilitarelor de mic tonaj, dedicate mediului urban.Strategia are în vedere creșterea ponderii clădirilor inteligente din punct de vedere al construcției, arhitecturii, operării, transformării și stocării energiei, cu caracteristici prosumator (dotate cu panouri solare). În plus, pentru construcțiile noi vor fi stabilite standarde ambițioase de eficiență energetică.Aportul surselor regenerabile de energie în consumul final de curent electric a ajuns la 24% în prezent. România își propune ca ponderea acestora să crească la 27% până în 2030.Totodată vor fi luate măsuri pentru reducerea emisiilor de gaze în atmosferă cu 40% față de anul 1990.Efortul investițional de modernizare a sectorului energetic românesc necesită între 15 și 30 de miliarde de euro, în funcție de scenariul de dezvoltare ales. Finanțarea urmează a fi asigurată din fonduri europene, împrumuturile bancare, de către finanțatorii privați, parteneriat public-privat și din veniturile companiilor energetice.Până în 2030, vor fi înlocuite capacitățile de producție a energiei electrice ineficiente economic și inadecvate ecologic, cu altele bazate pe tehnologii avansate.Sistemul energetic național va fi mai sigur și mai stabil în fața șocurilor de aprovizionare, datorită dezvoltării bazei de resurse energetice primare (inclusiv a celor din Marea Neagră), a construcției de noi capacități de producție a energiei electrice și a realizării infrastructurii de distribuție și transport, inclusiv cea de interconectare.În vederea dezvoltării bazei de resurse energetice, România va trebui să investească în: creșterea gradului de recuperare a zăcămintelor petroliere existente, în explorarea zonelor de adâncime (sub 3.000 m), a zăcămintelor de petrol și gaze din Marea Neagră.În prezent, numărul gospodăriilor cu centrale termice individuale se ridică la 2,2 milioane, majoritatea fiind în mediul urban. Se estimează că până în anul 2030, numărul lor va crește la 3,2 milioane de gospodării, care vor utiliza, în principal, gazul natural. Strategia recomandă luarea măsurilor pentru modernizarea și creșterea eficienței sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică.Ne vom opri aici cu prezentarea acestui document, care de va fi pus în practică va relansa economia națională, va influența calitatea vieții și nivelul de trai al românilor. Strategia ar trebui să devină obiect de studiu pentru toți agenții economici, pentru institutele de cercetări și universități, dar și pentru instituțiile statului, pentru a-și adapta propria activitate la cerințele viitorului energetic.