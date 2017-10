Cum te ajută "Monitorul preţurilor" să faci mari economii la coşul zilnic

Cum te ajută "Monitorul prețurilor" să faci mari economii la coșul zilnic

Nici nu apuc să-mi termin tabieturile de dimineață, că nevastă-mea îmi pune o listă în mână și mă trimite la cumpărături, în regim de urgență. Mă aten-ționează:- Ioane, orientează-te unde e mai ieftin, că nu ne dau banii afară din casă!Mă conformez și încep cu orientarea. Deschid calculatorul. Să iau la rând site-urile lanțurilor de magazine, mi-ar trebui jumătate de zi să le studiez și să fac comparații. Spre norocul meu am la dispoziție un instrument mult mai simplu și eficient. Consiliul Concurenței tocmai a lansat monitorul prețurilor. Îl găsesc la adresa www.monitorulpreturilor. info. Este o platformă care afișează prețurile practicate de principalii retaileri pentru produsele ce fac parte din coșul zilnic.Eu am de cumpărat: sare (1 kg), iaurt (150 gr), pulpă de porc fără os (1 kg), fulgi de ovăz (500 gr), pastă de tomate (800 gr), fasole verde (1 kg), pulpe de pui cu spate (1 kg) și cafea (500 gr). Deschid platforma online, selectez denumirea produselor și dau căutare. Am de unde alege. Sunt afișate circa 100 de magazine din București. Dar surpriză! Numai patru dintre ele au toate produsele de pe lista mea. Dacă aș merge la magazinul Kaufland din Crângași sau la Kaufland din Bucureștii Noi, întreg coșul de produse m-ar costa 43,53 lei. La Selgros Băneasa, costă 49,19, iar la Profi București Deli Fresh, 52,46 lei.Aș putea recurge și la următoarea combinație: să cumpăr pulpa de porc și cafeaua de la Kaufland Crângași, cu 21,88 lei, iar restul produselor de la Carrefour Colossum, cu doar 17,06 lei. Mă costă, în total, doar 38,94 lei.În numai 15 minute am reușit să găsesc soluția cea mai ieftină pentru coșul meu de cumpărături.Din păcate, această aplicație informatică este una pilot, restrânsă la o zonă limitată. Va trece cel puțin un an până va fi extinsă la nivelul întregii țări.După cum ați putut constata, aplicația este foarte utilă. Cumpărătorul are numai avantaje: câștigă și timp, și bani. Pe de altă parte, existența acestei platforme informatice contribuie la ascuțirea competiției de pe piață, obligând lanțurile de magazine să reducă cât mai mult prețurile.Meritul realizării acestei platforme revine Consiliului Concurenței, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și mediului privat, respectiv compania de cercetări de piață Nielsen, asociația GS1, retailerii Mega Image, Lidl, Kaufland, Selgros, Carrefour, Penny și Profi.Platforma este gestionată de Consiliul Concurenței. Asociația GS1 România - o organizație globală ce dezvoltă și administrează standarde pentru identificare, codificare și comunicații în do-meniul lanțurilor de distribuție - este consultantul și dezvoltatorul tehnic al proiectului.Monitorul prețurilor este accesibil, pentru început, în București și Ilfov, oferind prețurile pentru 128 de produse (64 de categorii generice de produse, pentru fiecare dintre acestea, fiind disponibile două prețuri de produs individual: cel mai ieftin și cel mai bine vândut).Lista de produse este una reprezentativă pentru coșul săptămânal de consum și a fost stabilită împreună cu compania AC Nielsen România, pe baza expertizei acesteia în studierea pieței.Datele privind produsele și prețurile sunt transmise electronic de retailerii participanți implicați în proiect.Cum funcționează platforma:1. se accesează pagina www. monitorulpreturilor.info;2. consumatorul poate selecta București și apoi unul dintre sectoare sau poate selecta Ilfov și apoi poate alege una dintre localitățile din județ (Bragadiru, Popești Leordeni etc). De asemenea, se poate selecta forma de comerț: supermarket și discounter, hipermarket, Cash&Carry.3. etapa următoare constă în selectarea a minimum cinci produse de care aveți nevoie și care formeză coșul. Apoi se apasă butonul „căutare”.Aplicația va afișa două clasamente ale magazinelor din zona selectată:- „coșul cel mai ieftin”, cel care conține produsele cu cele mai mici prețuri practicate de retailerii implicați și locațiile în care se pot găsi acestea;- „coșul cel mai bine vândut”, care conține produse brand (nu marcă proprie a magazinelor) și locațiile.