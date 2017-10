Cum sunt impozitate persoanele juridice nou-înfiinţate

Cum sunt impozitate persoanele juridice nou-înființate

Potrivit Codului Fiscal, persoanele juridice române aplică impozitul pe venit datorat de microîntreprinderi începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condițiile de microîntreprindere.O persoană juridică română care este nou-înființată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, atunci când capi-talul social este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale.Prin excepție, nu intră sub incidența acestei prevederi, persoana juridică română nou-înființată care, începând cu data înregistrării în Registrul Comerțului, intenționează să desfășoare activitățile din do-meniul bancar, al asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital (excepția persoanelor juridice care desfășoară activități de interme-diere în aceste domenii), jocurilor de noroc, în explorarea, dezvoltarea și exploatarea zăcămintelor petroliere și gazelor naturale.Persoana juridică română nou-înființată care, la data înregistrării în Registrul Comerțului, are subscris un capital social reprezentând cel puțin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta pentru plata impozitului pe profit. Opțiunea este definitivă, cu condiția menținerii valorii capitalului social de la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de existență a persoanei juridice respective.