Cum sunt afectate US Army şi consulatele din Constanţa de amplasarea regionalei finanţelor publice la Galaţi

Cum sunt afectate US Army și consulatele din Constanța de amplasarea regionalei finanțelor publice la Galați

US Army (baza de la Mihail Kogălniceanu) și consulatele generale din Constanța sunt direct afectate de reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. În prezent, biroul autorizări și gestionarea cazierului fiscal, din cadrul Direcției Generale a Finan-țelor Publice Constanța răspunde, printre altele, de soluționarea cererilor de eliberare a certificatelor de scutire de TVA pentru US ARMY (conform prevederilor Ordinului 2389/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea scutirii de TVA prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) și m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și la art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002).Trebuie precizat faptul că biroul din Constanța eliberează, în medie, 25 de certificate pe lună, iar ter-menul de soluționare este „imediat”.Același birou se ocupă și de soluționarea cererilor de restituire TVA (depuse trimestrial) pentru US Army, Consulatul General al Federației Ruse la Constanța, Consulatul General al Republicii Populare Chineze la Constanța și Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța.Ordinul 2389/2011 stabilește că respectivele cereri se depun la organul fiscal care deservește persoanele scutite, acesta fiind Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța.După cum v-am informat deja, conducerea ANAF intenționează ca sediul viitoarei Direcții Generale Regionale a Finanțelor Publice să fie la Galați și nu la Constanța. Cine va soluționa, în acest caz, cererile US Army și ale consulatelor? Dacă ținem cont de prevederile actelor normative sus-pomenite, militarii americani, diplomații și funcționarii consulatelor ar trebui să bată drumul de la Constanța până la Galați pentru a depune cererile.Implicațiile asupra relațiilor dintre Fiscul român și reprezentanțele diplomatice sunt, însă, mult mai ample. Toată lumea cunoaște, mai puțin conducerea ANAF, că Federația Rusă, Republica Populară Chineză și Republica Turcia au ales, din motive strategice, municipiul Constanța pentru stabilirea consulatele lor generale. Interesele economice ale statelor respective sunt legate de portul Constanța, iar consulatelor au rolul de a soluționa multiplele probleme ce decurg din relațiile comerciale, activitățile de shipping și portuare. Acesta este, de altfel, unul dintre motivele pentru care Direcția Regională Vamală a fost stabilită la Constanța.De-a lungul timpului, pentru soluționarea operativă a unor probleme, diplomații străini acreditați la Constanța au intervenit direct la conducătorii acestei instituții. Spre exemplu, pe data de 24 noiembrie 2011, vice-consulul Turciei s-a întâlnit cu Florentina Ioane, direc-torul adjunct al Direcției Regionale Vamale Constanța, pentru a discuta situația a 25 de TIR-uri turcești blocate de biroul vamal din portul Constanța Sud. La scurt timp de la acea întâlnire, TIR-urile au primit liberă trecere. Cum vor fi gestionate, pe viitor, astfel de blocaje, inerente în comerțul internațional? Întrucât activitatea Direcției Regionale Vamale Constanța va fi preluată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați, diplomații străini vor fi obligați să bată drumul de la Constanța până la Galați, pentru a discuta cu șefii regionalei, ori de câte ori apar astfel de probleme în portul Constanța. Sau, cine știe, poate că Federația Rusă, Republica Populară Chineză și Republica Turcia își vor reamplasa repre-zentanțele diplomatice în funcție de reorganizarea teritorială a ANAF, iar consulatele de la Constanța vor fi mutate la Galați.