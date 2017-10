Cum şi-a făcut prorectorul Cornel Panait „fabrică“ de curcani la Poiana

Istoria unei afaceri de familie

Cum și-a făcut prorectorul Cornel Panait „fabrică“ de curcani la Poiana

Sâmbătă, 9 martie 2013, am vizitat o fermă agricolă situată la doi pași de municipiul Constanța. E vorba de o unitate tânără, care s-a născut în 1998, pe ruinele fostei unități agricole de stat „Horticola Poiana”. FPS-ul reușise să o aducă în stare de faliment, astfel că lichidatorul i-a scos la vânzare activele.Cel ce a înființat-o, profesorul universitar dr. inginer Cornel Panait, prorectorul Universități Maritime din Constanța, e orășean din tată în fiu. N-avea nicio tangență cu agricultura.„Pentru că era o oportunitate, am cumpărat 100 ha de livadă, din cele 2.000 ha câte avea unitatea, plus patru hale-dormitor și sediul administrativ. Pe atunci, nu mă gândeam să fac agricultură. Priveam investiția mai curând ca pe un mijloc de a mă refugia, din când în când, în natură” - povestește Panait.Cum foamea vine mâncând, toana de moment s-a transformat într-o afacere de familie, prosperă, sub numele comercial „Gaad Invest Internațional”.Livada de cireși, vișini, caiși și pruni produce, astăzi, pentru magazinele „Carrefour”, „Auchan” și „Cora”. 80% din recolta de fructe ajunge în hipermarket-uri, iar diferența în piețele agro-alimentare.Din păcate - spunem noi - cum-părătorii nu sunt informați că respectivele fructe sunt produse la Poiana - Constanța, întrucât comercianții se limitează să scrie pe etichetă doar țara de proveniență, România.Costurile anuale ale producției de fructe se ridică la 500.000 de lei. În anii agricoli buni, livada aduce venituri de 550.000 - 600.000 de lei. Ferma horticolă asigură 10 locuri de muncă permanente, iar în sezonul de recoltare, până la 50 de locuri de muncă pentru zilieri.Producția se va relansa cu ajutorul unui sistem de irigații prin picurare, pentru al cărui proiect s-a obținut o finanțare europeană în valoare de 1 milion de euro.De la horticultură, activitatea fermei s-a extins la avicultură. „Ideea mi-a venit în urma unei vizite în Israel, după ce am vizitat o crescătorie de curcani” - relatează Panait.Întors în țară, a transformat cele patru dormitoare în hale pentru creșterea curcanilor și le-a dotat cu tehnică furnizată de „Big Dutchman”. În fosta cantină, a amenajat un centru de sacrificare a păsărilor, ultramodern, cu echipamente fabricate la Buzău, cu linii tehnologice distincte. În camera de refrigerare, a montat o instalație de ozon (im-portată din SUA), care asigură distrugerea bacteriilor și culoarea plăcută a carcasei. Unitatea de sacrificare este organizată după toate regulile științei, cu liniile tehnologice distincte, separate. În ea, nu se intră decât în costume speciale, iar întregul proces de producție este monitorizat video. Investiția se ridică la 400.000 euro și a fost pusă în funcțiune în luna mai 2012.Ferma are capacitatea de 2.600 capete de curcani pe serie, respectiv 7.200 capete pe an (o serie durează 4 luni). Puii de o zi sunt impor-tați din Ungaria. Masculii ajung la greu-tatea maximă, de 22 - 24 kg, după 22 de săptămâni, iar femelele, la maximum 10 - 15 kg, după 16 săptămâni.„Condițiile de igienă în crescătorie sunt severe. Drept urmare, nu am fost nevoiți să folosim antibiotice, pentru că nu am avut niciun caz de îmbolnăvire. Controlul veterinar îl asigurăm printr-un contract de prestări servicii, iar furajele le supunem analizelor de laborator, inclusiv textului de aflatoxină” - relatează Cornel Panait.Ferma asigură 12 locuri de muncă, a livrat prin magazinele proprii, din piețele Balada, Griviței și Tomis III, patru serii de curcani și se află la cea de a cincia.„Carnea de curcan livrată de noi este nu doar mai ieftină decât cea din Ungaria sau provenită de la alte ferme din România, dar e și foarte proaspătă. De la momentul sacrificării păsărilor până la cel al comercializării în magazine nu trec decât 12 ore. În cazul altor furnizori din România, e vorba de o diferență de timp de mai multe zile, iar în cazul celor din Ungaria, de săptămâni și luni. De altfel, logo-ul fermei noastre este: Curcan proaspăt” - relatează Panait.Ferma de curcani va fi extinsă cu două hale de creștere, încălzite cu energie din surse regenerabile. În plus, va fi înființat un centru de furajare și unul de reproducere.Reușita afacerii s-a datorat faptului că Panait a apelat la serviciile unor specialiști de elită, din domeniu. Primul șef al fermei a fost doctorul în științe agricole Nicolae Diaconu, cel ce a înființat livada din Poiana. Actualul șef de fermă este inginerul agronom Aurel Șeitan, fostul director al „Fruvimed”, Medgidia. Pentru ferma de curcani, consilierea a fost asigurată de doctorul în științe agri-cole Mihai Mihailov, fostul director al „Avicola”, Constanța.