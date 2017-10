Cum se pot distra constănţenii care merg în Deltă

Cum se pot distra constănțenii care merg în Deltă

Delta Dunării este ea un adevărat „spectacol“, așadar probabil constănțenii care ajung acolo pe acest sfârșit de săptămână nu caută și alte „distracții“. Totuși, au loc week-endul acesta, dar și săptămâna care urmează, patru evenimente cu tradiție, care nu ar trebui ocolite, dacă și timpul permite.Reprezentanții Asociației Litoral - Delta Dunării au ținut să ne amintească faptul că astăzi, 18 august, are loc, la Sulina, Gala laureaților celei de-a XII-a ediție a Festivalului Național al Minorităților Naționale, „Serbările Deltei”.„Tulcea FolkEst” - Festival Concurs Național de muzică folk, ediția a V-a, este programat pentru perioada 23 - 24 august, la Tulcea și Sulina, iar Festivalul de Film Rusesc, între 20 - 26 august, de asemenea la Tulcea. În plus, în Piața Civică din Tulcea, până pe 19 august are loc un târg al meșteșugarilor, așadar sunteți invitați la un gram de tradiție.