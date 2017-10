Cum se poate câştiga de zece ori mai mult decât din dobânzile bancare

Cum se poate câștiga de zece ori mai mult decât din dobânzile bancare

Piața românească de capital continuă se asigure randamente bune pentru investiții, cu mult superioare dobânzilor de 1 - 2% practicate de bănci la depozitele în lei.„Cine ține 10.000 de lei la bancă, câștigă o dobândă de 100 de lei. Dacă plasează banii într-una din companiile de top ale pieții, randamentul poate ajunge chiar la 1.000 de lei - dobânda pe zece ani. Este adevărat, dacă ar vrea să vândă pachetele de acțiuni peste trei - patru luni, este posibil să le vândă în pierdere. Regula este să investești din economii, să nu plasezi toți banii pe bursă”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Sorin Trandafir, director operațional în cadrul societății de servicii de investiții financiare Interfinbrok Corporation SA.Referindu-se la evoluția pieței de capital, interlocutorul a precizat că, în acest an, companiile din sectorul energetic, cu preponderență Transelectica, Transgaz și Electrica, au înregistrat creșteri ale valorii acțiunilor. Excepția o reprezintă Romgaz, din cauză că Fondul Proprietatea și-a lichidat participarea și, întrucât piața românească nu este foarte mare ca volume de tranzacționare, a fost nevoit să facă discounturi de preț ca să-și vândă pachetul de acțiuni. Cei ce au avut investiții în sectorul energetic au încasat dividende în medie de 7 - 8%.În sectorul bancar, s-a remarcat Banca Transilvania. „A înregistrat un randament peste așteptări. În plus, a acordat dividende și acțiuni gratuite. Randamentul plus dividendele au adus un plus de circa 20% investitorilor. Banca Transilvania a performat și după acordarea dividendelor. O creștere bună înregistrează și Erste Bank”, relatează Sorin Trandafir.Dintre societățile de investiții financiare, SIF 2, SIF 3 și SIF 5, au înregistrat evoluții mai bune. Toate SIF-urile au acordat dividende, cu excepția SIF 1, care derulează un program de răscumpărare a propriilor acțiuni. Datorită acestui fapt, cotația acțiunilor SIF 1 a crescut.Din păcate, lichiditatea pe piață nu e mai bună decât anul trecut, întrucât nu au intrat noi companii la listare, iar numărul investitorilor se menține constant.„În prezent se fac eforturi pentru trecerea pieții de capital românești de la statutul de piață de frontieră la cel de piață emergentă. Pentru aceasta, trebuie să îndeplinească criteriile stabilite de agențiile de rating. Schimbarea de statut îi va aduce mai mulți investitori, pentru că va căpăta o vizibilitate mai bună. Pe o piață de frontieră, fondurile de investiții alocă 5%, maximum 10%. În schimb, pe o piață emergentă își măresc expunerea”, spune Sorin Trandafir.Este semnificativ faptul că Bursa de Valori București acționează pe mai multe planuri pentru atragerea unui număr mai mare de investitori români pe piață.„BVB intenționează să deschidă, și la Constanța, un club al investitorilor. Este nevoie de o mai mare vizibilitate a pieții de capital în rândul agenților economici și populației, de formarea a culturii investiționale, inclusiv prin intermediul mass-media”, afirmă Sorin Trandafir.Piața de capital așteaptă un impuls în 2017, prin intrarea la listare a unor companii de stat. Aceasta ar grăbi obținerea statutului de piață emergentă.