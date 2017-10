Cum se obţine anularea înregistrării în scopuri de TVA

Cum se obține anularea înregistrării în scopuri de TVA

Potrivit OUG nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Codului Fiscal, contribu-abilii înregistrați în scopuri de TVA, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire de 35.000 euro sau plafonul recalculat (în cazul celor nou înființați) pot solicita, până la data de 20 ianuarie a anului următor, scoaterea din respectiva evidență și aplicarea regimului special de scutire. Persoanele impozabile stabilesc dacă cifra de afaceri este inferioară plafonului de scutire, pe baza informațiilor din jur-nalele pentru vânzări, aferente operațiunilor efectuate în cursul unui an calendaristic. Anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care s-a solicitat scoaterea din evidență, respectiv de la 1 februarie. Până la anularea înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate dreptu-rile și obligațiile contribuabililor înregistrați în scopuri de TVA, conform art.153. Cei ce au solicitat scoaterea din evidență au obligația să depună decontul de TVA pentru operațiunile realizate în cursul lunii ianuarie, până la data de 25 februarie inclusiv. În ultimul decont depus, persoana impo-zabilă are obligația să eviden-țieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajus-tărilor de taxă.