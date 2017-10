Cum scapi cu amenda fiscală minimă, dacă n-ai declarat veniturile

3

Ignorance is a bless?!

Gigele, si tu ca si autorul aveti un fel de ceatza-n cap. Faceti confuzii atat intre autoritati ('fisc' si 'primarie'), cat si intre impozite si taxe locale, pe de o parte, si amenzi , pe de alta parte. "Fiscul" nu-ti tine tie evidenta cand vrei sa vinzi tu casa ta ci "Primaria" face treaba asta. In ceeea ce priveste afirmatia ca trebuie sa-ti vinzi casa pentru a plati o amenda neachitata timp de 10 ani , la fel esti in eroare... Pentru neplata amenzii nu se calculeaza majorari de intarziere! Majorarile de intarziere se calculeaza pentru neachitarea in termen a impozitelor si taxelor pe cladiri sau autoturisme (datorate la bugetul local , adica la 'Primarie') , si pentru impozite si taxe de natura fiscala (datorate bugetului de stat, bug. asigurari sociale , adica la "Fisc"). Capisci? @ Autor articol (dl. Tita): Ma vad nevoit sa va atrag atentia a doau oara azi ca induceti in eroare cititorii cu articole prost documentate! Amenzile pe persoane fizice aplicate pentru nedepunerea declaratiei 200 se fac venit la bugetul de stat (Fisc), in nici un caz la cel local (Primarie). Prin urmare, nu trebuie dat "fuguta" la Primarie -directia taxe si impozite pentru achitarea acelei (eventuale) amenzi! Ar fi fost mai util sa prezentati cum stau in realitate lucrurile, adica omul care se duce la fisc depune declaratia care nu a depus-o in termen, nicidecum nu sta in fata functionarului pentru a fi amendat, asa cum nu sta nici vitelu' la taiere! :))

Răspuns la: instiintari zero

Adăugat de : Gigel, 28 mai 2014

Da, doar ca Fiscul nu te instiinteaza si de abia dupa 10 ani cand iti cumperi o casa sau ceva, te anunta ca trebuie sa-ti vinzi casa pentru a plati...