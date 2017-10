Cum să-ţi lansezi afacerile în China şi Coreea de Sud

Cum să-ți lansezi afacerile în China și Coreea de Sud

O firmă de ciocolată din Suedia a vrut să se extindă în China. Pentru a-și realiza proiectul, nu a fost nevoie ca reprezentanții ei să se urce în avion și să traverseze două continente. A fost de ajuns ca, din biroul de acasă, din Borlänge, să contacteze sediul din Wuhan al European Enterprise Network. Împreună cu cei de acolo a fost găsit partenerul care să distribuie și să promoveze brandul. Acum, compania suedeză este pe cale de a-și înființa un birou de vânzări în China. European Enterprise Network (Rețeaua Europeană a Întreprinzătorilor) a deschis 15 puncte de contact în China și Coreea de Sud, care le oferă IMM-urilor europene un acces mai ușor pe aceste piețe. Din cauza crizei financiare și creșterii concurenței în Europa, tot mai multe firme comunitare încearcă să-și extindă afacerile pe piețele din Orientul Îndepărtat. European Enterprise Network are rolul de a sprijini eforturile IMM-urilor. Ea este formată din 589 de organizații partenere, care acoperă 47 de țări, inclusiv cele 27 de state mem-bre ale UE. Dintre acestea face parte și Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Rețeaua acționea-ză ca un canal unic și inovativ care ajută IMM-urile să reușească în afaceri. Ea s-a ramificat și în Asia și câștigă tot mai mult teren. În China are deja zece organizații partenere, inclusiv în orașe pre-cum Guangzhou, Xiamen și Hangzhou, iar în Coreea de Sud, alte cinci, inclusiv în centre de cercetare și Seul Daejeon hub. Urmează să încheie asemenea parte-neriate și în Japonia. De la lansarea în luna februarie 2008, mai mult de două milioane de companii europene au apelat la Enterprise Europe Network. Rețeaua a fost creată de Comisia Europeană și este o parte a politicii UE privind competitivitatea și inovația. Ce face efectiv European Enterprise Network pentru IMM-uri? Acesta oferă sprijin practic și consiliere micilor afaceri europene, ajutându-le să cunoască oportunitățile internaționale și să înceapă să exporte. Serviciile sunt furnizate prin intermediul celor 589 de organizații specializate în tehnologia afacerilor, care dețin circa 3.000 de experți. Rețeaua oferă, de asemenea, informații privind legislația UE și posibilitățile de finanțare, sfaturi cu privire la modul de a dezvolta o idee inovatoare. În plus, ea ajută companiile să-și sporească șansele de succes atunci când vor să acceseze fondurile europene.