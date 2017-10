Cum să investeşti 1,1 miliarde euro în bătaia vântului (galerie foto)

Cum să investești 1,1 miliarde euro în bătaia vântului (galerie foto)

La 100 metri deasupra solului, elicea imensă a turbinei eoliene General Electric se învârte în liniște, împinsă de vântul dobrogean de vară. La nivelul solului nu se aude decât zumzetul instalației de ventilație. Până și un calculator vechi este mai gălăgios. Alte 115 turbine identice au fost montate deja pe câmpul de la Fântânele și, deși pare greu de crezut, ne aflăm în cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa. Numai nacela turbinei, în care este montat motorul, cântărește 82 tone, fiind ridicată cu macarale gigant, de 700 tone fiecare. La realizarea fundației sunt folosiți 400 mc de beton și 42 tone de oțel-beton, echipele de muncitori săpând adânc, până la 20 metri, pentru a stabiliza terenul. Până în 2011, grupul energetic ceh CEZ va ridica 240 de turbine, după o investiție de 1,1 miliarde euro. Puterea instalată a parcului eolian Fântânele & Cogealac va fi de 600 MW, aproape cât un reactor al centralei nucleare de la Cernavodă, oferindu-le celor de la CEZ o cotă de 10% din piața energiei regenerabile. De ce Dobrogea? „Regimul comunist a lăsat în urmă o rețea impresionantă de transport al electricității. Cei de la Transelectrica au întreținut-o foarte bine, după revoluție, când mamuții industriali au falimentat, motiv pentru care a fost ușor să con-struim aici și să ne legăm imediat la rețeaua națională. În orice altă țară, ar fi trebuit să investim și în infrastructura de transport, ceea ce ar fi presupus costuri mai mari și un proiect cu totul schimbat”, spune Ondrej Safar, managerul proiectului. În centrul de comandă al parcului, un perete format din opt monitoare afișează prognoza meteo, importantă pentru a estima producția de energie eoliană, și starea de funcționare a turbinelor. În prezent, 21 de turbine sunt „online” și produc energie, care este livrată în rețeaua națională, după ce trece prin stația modernă de transformare de la Tariverde, din apropierea comunei Cogealac. „Am produs în jur de 24 MW până acum, în nici trei săptămâni de la conectarea primei turbine. Este deja mai mult decât toată capacitatea eoliană instalată în România, de 14 MW”, spune Micloș Silaghi, șeful de șantier al CEZ România. Parcul eolian se va întinde pe 600 hectare și va avea o capacitate dublă față de cel mai mare parc operațional complet funcțional, din Whitelee, Scoția. Drumuri, canalizare, piață și terenuri de sport pentru comunitatea locală Anual, capacitatea medie a parcului va fi de 30 – 40%, respectiv 200 – 300 MW, luând în calcul și perioadele în care nu va bate vântul. Totuși, turbinele General Electric folosite sunt extrem de performante și, datorită dimensiunilor mari (rotorul are un diametru de 100 m), pot funcționa și în condiții de vânt slab. „Totul este automatizat. La o viteză a vântului de peste 3,5 m/s, turbinele pornesc imediat. Dacă viteza depășește 25 m/s, computerul oprește turbina. Și stația de transformare a fost construită pe același principiu, al operării independente. Există și baterii performante, ca back-up, care pot asigura funcționarea pentru 48 ore, în caz de întrerupere a curentului. E dificil de estimat câte gospodării putem alimenta, pentru că depinde de consumul lor, care poate varia între 2 și 7 - 8 kW, poate chiar mai mult, dacă includem și firmele. În orice caz, acoperirea este mare”, explică Silaghi. Pentru realizarea parcului eolian (transportul și întreținerea ulterioa-ră a turbinelor), CEZ a construit în jur de 137 km de drumuri, aceasta fiind doar o parte din ce va face grupul ceh pentru comunitatea locală. „Vorbim de o piață modernă, terenuri de sport, modernizarea sistemului de apă și canalizare, consolidarea drumurilor și podurilor din zonă, plantarea de copaci în jurul parcului și multe joburi pentru localnici”, spune Ondrej Safar. Desigur, CEZ le plătește proprietarilor de terenuri chirie pentru amplasarea turbinelor, în jur de 3.000 euro/an, potrivit informațiilor oficialilor publici din localitate. În plus, grupul ceh colaborează cu mai multe firme locale pentru realizarea proiectelor. În total, echipa CEZ are peste 400 de persoane, de diferite naționalități.