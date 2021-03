Cum să alegi o maşină second-hand ca să nu plângi după bani

„Din 2014 aduc maşini din Italia, dar cea mai grea perioadă este cea de acum. Dacă înainte vindeam şi 6,7 maşini pe lună şi făceam un rulaj, acum vânzările au scăzut, şi dacă dau 3 maşini sunt tare”, ne-a spus Dragoş Tănase, dealer auto.



Puterea de cumpărare a scăzut în România în ultimul an, iar maşinile peste 5.000 de euro se vând foarte greu.



„Dacă eşti societate şi plăteşti taxe şi impozite nu-ţi permiţi să dai o maşină, cu un an de fabricaţie mai mic de trei ani, cu facturi cu kilometraj şi toate actele şi datele maşinii în regulă, pe nimic. Tu cu ce mai rămâi?”, a precizat vânzătorul autorizat.







Care sunt cele mai căutate mașini



În ultima vreme, lumea se orientează după gama normală de maşini Volkswagen, Audi, Skoda care sunt şi cele mai căutate dar să nu coste mai mult de 3.000 de euro. Şi Duster-ul românesc are căutare pe piaţa internă şi pe cea externă.



„O maşină mai nouă şi ieftină nu există. Ori are kilometrajul dat înapoi, ori are alte hibe. La 99% dintre maşinile din România, kilometrajul este dat înapoi. În momentul de faţă, kilometrajul este printre cele mai mari probleme în România şi Bulgaria şi nu vor să o rezolve”, a adăugat dealer-ul auto.





El a explicat că, dacă s-ar dori rezolvarea kilometrajului, la intrările în ţară, în vămi, aşa cum există controlul ANAF-ului aşa ar trebui să fie şi câte un reprezentat al Registrului Auto Român (RAR) care ar face verificări şi ar introduce datele maşinii într-o bază de date, direct în vamă.





„Germania, Franţa şi Italia declară tot. Mai nou Italia a introdus din 2020 un ITP de export, valabil şase luni care cuprinde şi kilometrajul maşinii”, a spus Dragoş Tănase.





Şi RAR-ul românesc a introdus din 2019 o aplicaţie pe site-ul instituţiei intitulată „Istoric Vehicul” cu ajutorul căreia puteţi obţine informaţii şi despre kilometraj. O altă problemă ridicată de dealer a fost că legea românească este prea îngustă şi obligă firmele să vândă cel puţin zece maşini pe lună pentru a beneficia de plăcuţe de probă. Ori asta nu este ok când vinzi maşini şi cumpărătorul vrea să facă un drive test să nu i se permită că nu ai plăcuţe de probă. Şi un ultim sfat din partea expertului, când vă decideţi să cumpăraţi o maşină SH, verificaţi-o la reprezentanţă, nu la ateliere auto.





În parcul auto de pe Aurel Vlaicu sunt maşini cât vezi cu ochii. Şi mai tinerele şi mai căzute, toate te aşteaptă cuminţi să te urci în ele şi să le testezi. Cele mai multe sunt de producţie nemţească şi cu mulţi cai putere sub capotă. Maşinile din anii de fabricaţie 2007-2009 se vând cu sume cuprinse între 2.700 – 2.900 euro. Cele mai multe îşi arată anii pe care îi au pe caroserie, dar suspiciunile încep când citeşti fişa de prezentare din parbriz. În acest context, am vorbit cu un dealer auto SH care ne-a vândut câteva ponturi de ce anume trebuie să ţineţi cont când căutaţi o maşină second-hand.