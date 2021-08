Cum să alegi o canapea potrivită pentru casa ta

Canapele extensibile

În următorul articol îți vom spune care sunt caracteristicile unei canapele bune și vei afla tot ce trebuie să știi atunci când o alegi!Alegerea acestei piese de mobilier depinde de intensitatea la care urmează s-o folosești. În funcție de destinația canapelei – pentru birou, sală de așteptare sau living – trebuie analizate anumite aspecte, astfel încât canapeaua să îți satisfacă atât așteptările, cât și nevoile.Caracteristicile unei canapele de excepție. Cum trebuie să fie o canapea de bună calitate?Greutatea totală a canapelei este un indiciu al calității sale. O canapea pe care o poți ridica fără efort, eventual cu o singură mână, nu este una potrivită: cel mai probabil, are cadrul gol și îi lipsește lemnul de sprijin. Specialiștii spun că orice canapea cu o greutate mai mică de 30 kg nu este recomandată decât dacă este destinată utilizării ocazionale, cum este o sală de așteptare a unui birou mic sau livingul unei case de vacanță. Dacă îți dorești o canapea pentru sufragerie, de care să te bucuri zilnic, este esențial ca spuma șezutului să fie foarte densă, iar greutatea totală a canapelei să depășească 30 kg.Îți vei da seama de cât de bună este o sofa, imediat după ce te vei așeza pe ea. O canapea de înaltă calitate are spuma fermă, iar buretele șezutului va fi suficient de dens încât să nu simți lemnul structurii.Atunci când probezi o canapea într-un showroom, important este să întrebi despre suspensii și dacă are curele elastice, pentru că dacă aceste elemente lipsesc sau sunt de slabă calitate, șezutul va ceda cu timpul.Dacă o canapea cu sistem electric se vinde la preț de chilipir, ar trebui să îți pui problema că mecanismele vor rezista, dacă ai noroc, doar pe durata garanției.Când iei decizia de a cumpăra o sofa, întreabă mereu dacă există varianta de garanție extinsă și interesează-te ce presupun eventualele reparații.Un alt aspect la care trebuie să fii atent este structura canapelei. Aceasta trebuie să fie din lemn sau din metal. Studiază cu atenție îmbinările! Dacă există materiale plastice fragile, riști ca acestea să se rupă în scurt timp.Nu uita de suspensii! Cele mai bune sunt cele cu arcuri, iar pentru o siguranță mai mare, chingile trebuie să fie solide și foarte rezistente.Probabil un aspect important este și stilul canapelei, înturcât este important ca aceasta să se integreze perfect în armonia de culori a încăperii în care urmează s-o amplasezi. Cele mai căutate culori sunt gri, indigo și roz pudrat, iar oamenii evită albul sau negrul, pentru că urmele de murdărie de pe aceste modele sunt extrem de vizibile. Și pentru că trăim în epoca tehnologiei, iar din ce în ce mai mulți oameni își cumpără aspiratoare robot, designerii de canapele s-au adaptat și ei. Vei găsi pe piață extrem de multe modele cu picioare suficient de înalte încât aspiratorul să poată intra sub canapea și să nu fii nevoit să o dai la o parte de fiecare dată când faci curățenie.Unul dintre cele mai mari avantaje ale canapelelor extensibile este că economisești spațiu. Astfel, acestea sunt potrivite atât pentru un studio open-space, cât și pentru o cameră mică, de mansardă.În plus, foarte multe canapele extensibile au un spațiu de depozitare. Compartimentul este dotat de obicei cu un mecanism cu telescoape, astfel că este ușor de ridicat.Canapelele extensibile din ziua de azi nu fac rabat de la confort și nici nu compromit estetica designului. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, stiluri și materiale speciale din care sunt confecționate saltelele. Astfel, o canapea devine un mobilier multifuncțional și versatil. Așadar, există opțiuni nenumărate pe piață. Trebuie doar să fii atent la aceste mici detalii, pentru a alege o canapea potrivită pentru casa și familia ta, fie că pentru tine cel mai important este confortul, rezistența în timp sau aspectul acestei piese de mobilier. Echilibrul între aceste trei elemente este cheia, indiferent că folosești canapeaua doar pentru a te uita la televizor sau pentru a dormi pe ea.