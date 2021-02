Cum sa actionezi eficient pentru a preveni un incendiu daca ai o soba acasa?

Incalzirea termica este extrem de importanta cand vine vorba despre confortul de care oamenii pot sa beneficieze in locuintele personale. Din pacate, din neatentie sau din neglijenta, foarte multi ajung sa aiba probleme pentru ca nu colaboreaza cu un cosar autorizat in vederea curatarii hornului. Astfel de situatii apar cu precadere in mediul rural, dar si in zonele limitrofe marilor orase, acolo unde in ultimii ani s-au construit extrem de multe case.Cei care isi doresc sa aiba parte si de confort termic, dar si de un nivel ridicat de siguranta, pot descoperi din urmatoarele randuri care sunt pasii pe care trebuie sa ii faca pentru a nu se confrunta cu probleme pe termen lung!Sobele trebuie montate exclusiv de specialisti in domeniuUn prim aspect extrem de important, care conteaza cand vine vorba despre sobele din locuintele personale este cel referitor la modul in care acestea sunt montate. Ideal este ca proprietarii de locuinte sa apeleze la ajutorul unor specialisti in domeniu, care deja au experienta cand vine vorba despre instalarea sobelor. Doar astfel au garantia ca sursele de caldura sunt realizate corect, pentru a le folosi cu incredere!Curatarea constanta a sobelor este necesara pentru siguranta personalaPrintre aspectele importante de care este bine ca proprietarii de case sa tina cont se numara si faptul ca trebuie sa colaboreze cu un cosar autorizat ori de cate ori vor sa-si curete hornul. De-a lungul timpului, in interiorul acestuia se depun particule de fum, iar daca acesta nu este curatat corespunzator, oamenii risca sa nu mai poata respira corespunzator in propriile locuinte. De preferat este ca operatiunea sa aiba loc de doua ori pe an: o data la inceputul primaverii, iar apoi, inca o data, la inceputul iernii.Autorizatiile prevazute prin lege nu trebuie sa fie neglijateFoarte important de mentionat este si faptul ca oamenii trebuie sa aiba in calcul ca trebuie sa obtina toate tipurile de autorizatii si certificari impuse prin lege, atunci cand vor sa-si construiasca o soba. De exemplu, trebuie sa cheme la fata locului o echipa profesionala, care se ocupa de autorizatii ISCIR, care sa verifice ca soba pe care o au respecta reglementarile in vigoare in Romania.Alegerea unui loc potrivit pentru soba in casaInclusiv alegerea spatiului in care este montata soba conteaza foarte mult! Recomandat este, de exemplu, ca sobele sa nu se afle niciodata in preajma unor surse de electricitate, iar imprejurul lor sa fie suficient loc, pentru ca oamenii sa le poata curata cat mai usor cu putinta!Potrivit ABC Control, de la materialele din care sunt realizate sobele, pana la modul in care montate, iar ulterior intretinute, toate sunt elemente care conteaza extrem de mult si de care utilizatorii trebuie sa tina cont, pentru a preveni situatii nedorite. Avand grija la sursa de foc pe care o au acasa, dar si la modul in care curata hornurile, toata lumea se poata bucura de confortul termic dorit!