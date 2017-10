Cum poţi obţine o finanţare de 50.000 lei de la Heineken

Cum poți obține o finanțare de 50.000 lei de la Heineken

Heineken a lansat ieri, la Constanța, programul de responsabilitate socială „Heineken pentru Comunități”, ediția 2013, în parteneriat cu Asociația CSR Nest. Programul este dedicat susținerii și dezvoltării comunităților locale din orașul Constanța și este adresat tuturor organizațiilor nonguvernamentale, precum și instituțiilor publice din oraș, și are la bază un concurs de proiecte. Aplicațiile vor trebui să îndeplinească o serie de criterii de eligibilitate și pot fi implementate în domenii precum social, mediu, cultură, turism, sănătate etc.Cererile de finanțare trebuie completate online, în limba româ-nă, în perioada 17 mai - 17 iunie 2013, iar jurizarea se va face în intervalul 18 iunie - 26 iunie 2013. Proiectele câștigătoare vor fi anunțate pe data de 27 iunie 2013.Important, se vor menține și în acest an noutățile aduse în 2012, printre care se numără faptul că aplicanții pot depune una sau mai multe candidaturi, iar proiectele pot fi implementate atât în orașul Constanța, cât și pe o rază de 15 kilometri în jurul acestuia.„Comunitățile locale din care face parte și în care își desfășoară activitatea reprezintă o prioritate pentru Heineken. Prin programul de responsabilitate socială Heineken pentru Comunități ne-am propus să sprijinim comunitățile locale în care Heineken este prezentă cu fabrici, implicându-ne activ și responsabil în acestea. Analiza rezultatelor obținute în 2011 și 2012, interesul tot mai mare al acestui program în rândul aplicanților și impactul tot mai puternic al acestuia în comunitate ne-au determinat să continuăm și în 2013 Heineken pentru Comunități în cele patru orașe unde avem fabrici”, declară Adrian Babu, directorul fabricii de bere Heineken din Constanța.Doi câștigători pentru ConstanțaÎn urma concursului, un juriu independent de finanțatorul programului și de Asociația CSR Nest, format din evaluatori externi cu experiență în domeniul social și care au fost anterior implicați în proiecte de responsabilitate socială, va desemna două proiecte câștigătoare pentru orașul Constanța. Câștigătorii vor primi o finanțare în valoare de 50.000 de lei fiecare, suma fiind destinată implementării programului conform calendarului stabilit de finanțator, a precizat Anca Baniță, Internal Communication Specialist Corporate Relations Heineken România.Aplicanții trebuie să ia în calcul și prioritățile identificate de organi-zatori: „În ideea de a dezvolta permanent programul de responsa-bilitate socială Heineken pentru Comunități, anul acesta am identificat câteva priorități anuale pe care aplicanții trebuie să le ia în calcul și care se pot regăsi parțial sau total în proiectele depuse. Acestea se referă la promovarea voluntariatului și a responsabilității sociale, acordarea unei atenții sporite protecției mediului încon-jurător și contribuirea la dezvoltarea socială, economică, culturală sau de mediu a comunităților locale. De asemenea, proiectele trebuie să permită implicarea, pe bază de voluntariat, a angajaților Heineken în activitățile propuse ”, a declarat Sergiu Sebesi, președintele Asociației CSR Nest.Rolul Asociației CSR Nest în programul HEINEKEN pentru Comunități este acela de a susține programul prin dezvoltarea, eva-luarea, implementarea și monito-rizarea acestuia.v v vProgramul „Heineken pentru Comunități” face parte din Agenda de Sustenabilitate a companiei Heineken, „Brewing a Better Future”. Abordarea companiei asupra sustenabilității este caracterizată printr-o viziune integrată, care acoperă toate ariile de activitate ale companiei și o ajută să își desfășoare activitatea în România pe termen lung, în mod eficient și responsabil. Una dintre ariile importante ale Agendei de Sustenabilitate „Brewing a Better Future” este susținerea comunităților locale în care compania își desfășoară activitatea, prin investiția în programe relevante pentru aceste comunități.La fel ca și anul trecut, și în 2013 programul „Heineken pentru Comunități” se desfășoară în cele patru orașe de pe teritoriul României în care Heineken este prezentă cu fabrici: Constanța, Craiova, Miercurea Ciuc și Târgu Mureș.