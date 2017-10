Cum pot pune părinţii umărul la un viitor mai bun pentru copiii lor

Cum pot pune părinții umărul la un viitor mai bun pentru copiii lor

Ieri, un alt grup financiar a lansat la Constanța un nou tip de asigurare ce vine în întâmpinarea părinților atât cu un plan de economisire, care să asigure copilului un start susținut la vârsta de 18 ani, cât și cu o protecție a întregii familii pe tot parcursul contractului. În plus, s-a lansat în paralel cu această campanie, ce are ca mesaj „Ce-ar fi dacă ceea ce iubim împreună am putea proteja tot împreună?”, și un program de consiliere parentală menit să-i ajute pe părinți să găsească cele mai potrivite soluții pentru a le asigura copiilor un viitor confortabil în ceea ce privește educația, dar și posibilele dificultăți materiale. De acest program de consiliere se pot bucura și constănțenii. Timp de o săptămână, începând de pe 3 octombrie, un specialist în consiliere parentală este disponibil pentru întâlniri individuale cu părinții. Urania Cremene, expert parenting, spune că în cadrul acestor discuții se pot atinge teme dintre cele mai diverse, de la posibile semne de violență ale celor mici, la faptul că refuză vehement anumite lucruri, dar și orice altă problemă pe care o poate ridica un copil, până la adolescență. Ședințele de consiliere parentală vor fi susținute pe baza unor programări realizate în prealabil de către părinți la numărul de telefon 021.207.99.99, iar specialiștii vor fi disponibili zilnic, în intervalul orar 9.00 - 20.00. Referitor la planul de economisire propus de asiguratorul francez, în funcție de opțiunea părinților copilul urmează să primească la finalul contractului suma asigurată, împreună cu fondul participării la profit, fie sub forma unei plăți unice, fie prin intermediul a trei, patru sau cinci rente anuale, pe parcursul studiilor sale.