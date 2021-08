Cum pot fi investite economiile profitabil și în siguranță?

Cum e mai bine să-mi investesc economiile pentru ca valoarea lor să crească și, mai ales, pentru a fi în siguranță? Această întrebare dă naștere la rândul ei altor întrebări. Mă mulțumesc cu un câștig cât de mic sau vreau unul cât mai mare? Vreau ca investiția mea să fie în siguranță deplină sau îmi pot asuma un oarecare risc? Doresc să investesc fără să depun nici cel mai mic efort sau, pentru a obține randamentul cel mai bun, sunt gata să mă implic, să culeg informații, să fac calcule, analize și să iau deciziile cuvenite la timpul potrivit?Sunt convins stimați cititori că, la fel ca mine, mulți dintre dumneavoastră v-ați pus astfel de întrebări.Piața depozitelor bancarePiața ne oferă mai multe soluții de a ne investi banii, iar plasarea lor în depozite bancare este modalitatea cea mai frecvent folosită de populație.La 31 iunie 2021, depozitele (în lei și valută) din băncile României însumau 174.874,7 milioane echivalent lei, fiind mai mici cu 4,33% față de nivelul atins la sfârșitul anului 2020. Din total, 66,56% erau depozite în lei, iar 33,44% erau depozite în valută.Trebuie să știți că doar depunerile bancare de până la 100.000 de euro sunt sigure în cazul falimentului băncii, fiind garantate de stat prin Fondul de Garantare. Pentru sumele ce depășesc acest plafon, calea recuperării trece prin Justiție, dar nu este prea sigură.Randamentele, respectiv dobânzile depozitelor diferă de la o bancă la alta. Înainte de a alege instituția financiară la care să vă plasați economiile este bine să faceți o analiză a ofertelor afișate pe site-urile unităților bancare.Iată, pe data de 1 august 2021, șase bănci comerciale aveau afișate următoarele dobânzi la depozitele în lei, pe un an: Banca Transilvania - 1,00%; Banca Raiffeisen - 1,00%; Banca Românească - 1,00%; BRD – 1,05%; BCR - 1,20%; CEC Bank - 3,10%.Dintre cele șase bănci, doar cinci au afișat dobânzile la depozitele în euro, pe un an: BRD – 0.00%; Banca Românească - 0,00%, Banca Transilvania – 0,01%; BCR - 0,01%; CEC Bank – 0,20%În fine, dobânzile oferite la depozitele în dolari, pe un an prezintă o variație mare între cele șase bănci: BCR - 0,01%; Banca Raiffeisen - 0,01%; Banca Românească - 0,10%; BRD – 0,15%, Banca Transilvania – 0,25%; CEC Bank - 0,35%.În ce monedă să investim?După cum se observă, dobânzile diferă nu doar de la o bancă la alta, dar și în funcție de moneda în care sunt plasate economiile. Desigur, ați vrea să știți care monedă vă asigură cel mai bun câștig, dacă vă investiți banii în depozitele bancare.În primele șase luni ale anului 2021, euro s-a apreciat față de leu cu 1,18%. Deci, cei care și-au schimbat leii în euro, la începutul anului 2020, au avut de câștigat. Dacă adăugați și dobânda pe un an a depozitului în euro, randamentul obținut este mai bun decât cel oferit de majoritatea băncilor pentru depozitul în lei pe un întreg an.În schimb, în primul semestru al anului 2021, dolarul s-a apreciat față de leu cu 4,58%, cu mult peste rata dobânzilor oferite de băncile comerciale. Altfel spus, depozitele în dolari se dovedesc a fi cele mai avantajoase pentru depunători.Investițiile bursiere - randamente mari, dar și riscuriDupă ce ne-am lămurit cum stau lucrurile pe piața bancară, vă invit să aruncăm o privire și pe bursă. Investițiile de pe piața de capital au un grad de risc mai ridicat, fiind supuse influenței mai multor factori externi și interni, în schimb oferă randamente cu mult mai mari decât dobânzile bancare.În primele șapte luni ale anului 2021, Bursa de Valori București le-a adusinvestitorilor câștiguri potențiale semnificative. Astfel, creșterea oferită investitorilor de pe piața de capital a fost de 25% prin prisma indicelui BET-TR și de 20% prin prisma indicelui BET.Cea mai sigură investițieCel mai sigur plasament, cu un randament avantajos este investiția în titluri de stat. La emisiunea din 2 august 2021 a titlurilor de stat TEZAUR, dobânzile anuale oferite erau cu mult peste nivelul mediu al pieței bancare: 3,15% pentru titlurile în lei, cu scadența de un an, 3,50% pentru cele cu scadența la trei ani și 3,85% pentru cele cu scadența la cinci ani.Aurul – tot mai scumpAurul rămâne, în continuare o investiție sigură, mai ales în perioadele de criză, dar nu întotdeauna profitabilă. Pe data de 20 august 2021, pe piața financiar-bancară, gramul de aur se vindea cu 242,0234 lei, cu 1,71%, respectiv 4,2104 lei, mai puțin decât la începutul anului.