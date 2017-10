Cum pot fi educaţi adulţii pe tot parcursul vieţii

Cum pot fi educați adulții pe tot parcursul vieții

Camera de Comerț, Industrie Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța a fost, vineri, gazda Conferinței regionale de conștientizare și informare privind participarea adulților la învățarea pe tot parcursul vieții - regiunea sud - est, eveniment realizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări. Manifestarea face parte dintr-o serie de opt evenimente regionale dedicate creșterii gradului de conștientizare a părților interesate și a beneficiarilor direcți privind oportunitățile de învățare în rândul adulților.ANC este coordonator național al Agendei Europene de învățare în rândul adulților și implementează proiectul „Implementarea Agendei Europene pentru Educația Adulților”. Proiectul este finanțat de către Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru Educație, Cultură și Audiovizual (EACEA). ANC are menirea de a promova educația adulților ca parte integrantă a învățării pe tot parcursul vieții și de a oferi o informare corespunzătoare celor care doresc să dobândească sau să-și recunoască competențele profesionale.Educația și formarea profesională reprezintă baza unei dezvoltări durabile și componenta necesară ocupării unui loc de muncă. De aceea, prin acest eveniment, ANC dorește să aducă la masa discuției angajatori, comisii de autorizare, centre de recunoaștere a competențelor profesionale, factori de decizie, reprezentanți ai universităților, ONG-uri și furnizori de formare profesională, sperând astfel într-o stimulare a participării adulților la programele de formare profesională. Cooperarea între actorii implicați în procesul de educație și formare profesională reprezintă cheia pentru a asigura accesul echitabil la educație.În 2011, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Rezoluția Consiliului privind un plan european reînnoit pentru învățarea în rândul adulților, care are la bază obiectivele Strategiei Europa 2020, prin care învățarea pe tot parcursul vieții și dobândirea de competențe sunt recunoscute ca soluții la criza economică actuală, la îmbătrânirea populației și la strategia economică și socială a Uniunii Europene.Participarea adulților la învățarea pe tot parcursul vieții variază semnificativ în statele membre UE, de la 1.4% până la 31.6% (2012). Procentele de participare ale adulților la învățare sunt scăzute mai ales pentru persoanele slab calificate sau de vârstă înaintată, de peste 55 de ani. Strategia EU 2020 stabilește atingerea unui procent de 15% pentru adulții participanți la învățarea pe tot parcursul vieții până în anul 2020. În România, în 2010 se înregistra o rată de participare de circa 1,3%, în 2013 înregistrându-se o ușoară creșterede 2%, mult sub media europeană de 8,9%. România și-a stabilit ca țintă atingerea unui procent de 10% al participării adulților la învățarea pe tot parcursul vieții până în 2020.