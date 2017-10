Cum poate ieftini vacanţele noastre TVA de 9% la pâine

Cum poate ieftini vacanțele noastre TVA de 9% la pâine

TVA-ul de 9% la pâine și specialitățile de panificație fără umplutură a adus, per ansamblu, ieftinirile la care sperau majoritatea cumpărătorilor, aspect pentru bună parte dintre români mult mai important decât scădere evaziunii fiscale, scopul de drept al măsurii. Rezultatul acestei „bătălii” este însă unul mult mai important pentru cei care activează în alte domenii și care, pe viitor, ar putea beneficia și ele de un TVA redus. Iar operatorii din turism sunt printre cei care ar avea extrem de mult de câștigat dacă măsura s-ar extinde.„La prima vedere unii or să spună că nu are nicio legătură (reducerea TVA la 9% pentru pâine și vacanțele românilor), dar are o legătură extraordinar de puternică fiindcă promisiunile Guvernului au fost că dacă acest experiment, pentru că îl putem numi așa, cu reducerea TVA-ului la pâine și la produse de panifi-cație, va reuși să rezolve o bună parte din evaziunea fiscală, atunci există premizele de a extinde și la alte produse alimentare, cum ar fi cele de carne, dar și în alte domenii, cum ar fi turismul. Este esențial să înțeleagă Guvernul că va trebui să facă urgent același lucru și la serviciile turistice, mă refer în special la cele de restaurant și alimentație publică. Acest lucru se întâmplă de mult în alte țări și înseamnă că dacă noi nu aplicăm același model, plecăm cu un handicap în privința compe-titivității. Dacă într-o altă țară este 5, 6, 7% TVA-ul pentru toate serviciile turistice, inclusiv cele de alimentație, iar noi le avem de 24%, cu excepția micului dejun, deja avem un preț mult prea mare. Or, la noi oricum alimentele sunt scumpe, avem o groază de alte dezavantaje, dacă îl mai avem și pe acesta al supra-taxării înseamnă că pornim cu un preț necompetitiv pe piață, față de alți ofertanți, și nu putem să avem câștig de cauză”, a precizat directorul Ca-merei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constan-ța, Ion - Dănuț Jugă-naru.Vacanțe mai ieftineUn TVA de 9% la serviciile din turism ar însemna pentru turis-tul român și străin vacanțe mai ieftine, care s-ar traduce pe termen lung în clienți mai mulți, așadar profituri mai mari.„TVA de 9% ar însemna scăderea prețului total de vânzare sau de cumpărare a produsului, din punct de vedere al turistului, și asta ar însemna, dintr-odată, că e mai competitiv al nostru decât al altora. Sunt mult mai mulți români care pleacă anual pe litoralul bulgăresc, decât toți străinii care vin pe litoralul românesc. Și asta trebuie să ne dea de gândit. Eu mi-am permis să recomand celor trei conduceri anterioare ale Ministerului Turismului să se uite cu mai mare atenție la ceea ce au făcut francezii. În plină criză, în urmă cu câțiva ani, au aplicat reducerea de TVA la alimentație publică de la vreo 19,6% la 5,5% și apoi au rotunjit la 6 sau la 7%. Și riscurile nu au fost atât de mari, pentru că a fost bine pregătită. Trebuie bine gândită această măsură, supravegheată cu sabia deasupra capului că, dacă nu se întâmplă ce trebuie, se revine la TVA-ul mare”, a mai precizat Ion - Dănuț Jugănaru.Mulți pesimiștiNumărul celor care chiar cred că această măsură (reducerea TVA la 9% pentru pâine) va da rezultatele scontate, și astfel să reprezinte un precedent demn de luat în calcul, nu este foarte mare. Directorul CCINA Constanța spune însă că este necesar ca fiecare român să se implice: „Este problema nu doar a celor care produc pâine, sau o vând, este problema noastră, a tuturor, să demonstrăm că nu o fiscalitate mare aduce bani la buget, ci o fiscalitate mai degrabă redusă, bine gândită, dar cu măsuri extrem de dure de eliminare a evaziunii fiscale. Și, până când fiecare dintre noi, în calitate de consumator, nu vom cere bonul fiscal, nu vom putea ajunge la astfel de rezultate”.Semnale negative75% - 80% dintre producători au scăzut prețul la pâine cu un procent de aproximativ 15%, însă sunt și zece situații în care acesta a crescut, a anunțat ieri premierul Victor Ponta. „Am făcut o primă verificare referitoare la aplicarea TVA-ului scăzut la pâine, începând cu 1 septembrie. Sunt vești bune și vești proaste. Adică, 75% - 80% dintre producători - și vreau să mulțumesc în special marilor retaileri, lanțurilor de magazine mari - au aplicat scăderea prețului pâinii, cu un procent de aproximativ 15%, adică cu cât s-a scăzut și TVA-ul, ceea ce e un semn extraordinar de bun. Avem însă și situații, zece situații, în care prețul pâinii a crescut. (…)”, a precizat Victor Ponta. Așadar, rămâne de văzut dacă într-adevăr, în eventualitatea unui TVA redus și la alte produse sau servicii, vom avea parte și de un preț final mai mic la acestea.