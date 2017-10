Cum motivează premierul Ponta reducerea CAS

Premierul Victor Ponta a declarat, la începutul ședinței de guvern, că: „Reducerea contribuțiilor de asigurări sociale reprezintă o măsură bună, corectă și sustenabilă. Din acest motiv a fost trecută nu doar în programul politic al USL, dar din câte știu, a fost susținută de către toate forțele politice, dar vreau să fiți convinși că am discutat această reducere a CAS și doamna Petrescu, și dl. Voinea, și dl. Niță, am discutat-o cu mediul de afaceri și avem susținerea totală a mediului de afaceri, cu Banca Națională a României, cu partenerii noștri internaționali, cu toți cei care spun: da, România merge în direcția cea bună, aveți un singur punct unde încă nu sunteți competitivi și anume, taxarea muncii. Din acest punct de vedere, reducerea contribuțiilor de asigurări sociale, trebuie să ne ajute exact la ceea ce este mai important și anume, crearea de locuri de muncă fiscalizate. Asta înseamnă și locuri de muncă noi și mai ales locuri de muncă care există acum și nu sunt fiscalizate, pentru că avem contribuții de asigurări sociale mult prea mari. O asemenea reducere se poate face doar într-un context favorabil și știți foarte bine, avem creștere economică, creșterea exporturilor, a producției industriale, a agriculturii, inflație. Am văzut și rezultatele pe primele luni privind investițiile directe și sunt în creștere. Deci am văzut, a propos de locuri de muncă, după ce am pierdut 700.000 de locuri de muncă 2009-2011, sub o înțeleaptă politică economică, anul trecut, 100.000 în plus, anul acesta, doar pe primele patru luni avem 88.000 de locuri de muncă în plus, dar dacă reducem contribuțiile de asigurări sociale, eu am vorbit, cred că ați vorbit și dumneavoastră cu manageri de companii mici, care au zece angajați, care au 50, care au 100, care au 1000. Toți mi-au spus că reducerea contribuțiilor de asigurări sociale îi impulsionează și să angajeze noi persoane, și să declare toate veniturile pe care le plătesc angajaților. De asemenea, și cu asta, pe partea de principiu, am spus foarte clar că facem dreptate socială, dar menținem măsurile de creștere economică. Avem cotă unică și o să avem în continuare, am introdus de la 1 iulie scutirea de impozit a profitului reinvestit, s-au desființat peste 90 de taxe parafiscale și această reducere a CAS completează un tablou foarte corect, pe care toată comunitatea de afaceri ni l-a cerut. Stricta sustenabilitate.”